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Zonguldak'taki firmalara ihracatı artırmaya yönelik seminer verildi

06.01.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'taki firmalara ihracatı artırmaya yönelik seminer verildi

Zonguldak'ta, firmaların ihracata başlaması ya da var olan ihracatlarını daha ileri seviyelere taşımaları amacıyla İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) tarafından bilgilendirme semineri yapıldı.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle bir otelde gerçekleştirilen etkinlikte, alanında uzman kişiler tarafından katılımcılara dış pazarlara açılma, ihracata yönelik devlet destekleri, uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesinin desteklenmesi kümelenme projeleri (UR-GE), işlem adımları, başarılı pazarlama ve satış stratejilerine ilişkin bilgi verildi.

Üye şartı aranmadan ücretsiz verilen seminerlerle, sektör gözetmeksizin kentteki firmaların ihracata başlaması ya da var olan ihracatlarını artırmaları hedefleniyor.

Seminerde konuşan İMMİB Kurumsal İletişim ve Organizasyon Şubesi Müdürü Nesrin Güler Şimşek, ihracatı artırmak için firmalara her türlü konuda destek olmayı amaçladıklarını söyledi.

- "Araştırma ve geliştirmeye çok önem gösteriyoruz"

Tek amaçlarının ihracatçıların önünü açmak olduğunu vurgulayan Şimşek, "Yurt dışında birçok alıcıyı ülkemize getirip burada firmalarımızla buluşturduğumuz alım heyetleri, yine yurt dışına giderek alıcılarla ihracatçılarımızı buluşturduğumuz ticaret heyetleri, milli katılım fuarları organizasyonları yapıyoruz. Çok büyük fuarların Türkiye adına organizasyonunu gerçekleştirdik." dedi.

Salgınla birlikte sanal fuar organizasyonları düzenlediklerini belirten Şimşek, "O konudaki kabiliyetimizi de geliştirdik. Ar-Ge proje pazarlarımız var. Araştırma ve geliştirmeye çok önem gösteriyoruz. Bununla ilgili yarışmalar düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

Şimşek, asıl geliş amaçlarının UR-GE projeleri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çünkü Bakanlığın bir projesi var. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ihracatın tabana yayılması amacıyla her ilde mutlaka UR-GE projesi yapılması ve buna öncülük edilmesi talimatı verildi. Yine sizin ilinizde de mümkün olursa UR-GE projelerinin yapılmasına siz değerli TSO'nun temsilcileriyle ya da diğer kuruluşlarla birlikte mentorluk edebiliriz. Üyelerimize bu konuda bilgilendirmede bulunacağız."

İhracata yönelik bilgilendirme seminerleri, yarın Karabük'te düzenlenecek.

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