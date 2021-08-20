Zonguldak'tan sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya 5 yardım tırı gönderildi

Zonguldak Valiliğince sel felaketinden etkilenen Kastamonu'ya destek için hazırlanan, içerisinde su, mobilya, kumanya, hijyen ve temizlik ürünlerinin olduğu 5 yardım tırı dualarla bölgeye gönderildi.

Vali Mustafa Tutulmaz, gazetecilere, kentin sel felaketi yaşanan bölgeye yardım konusunda büyük duyarlılık gösterdiğini söyledi.

Bu davranışın pek çok kişiye örnek olacağını dile getiren Tutulmaz, "Son bir aydır ülkemizin değişik bölgelerinde yangınlar ve sel dolayısıyla büyük travma yaşanıyor. Devletimiz ve vatandaşlarımız güçlüdür. Devletimiz gerekli yardımları ve hizmetleri yaparken, bir taraftan da vatandaşlarımız, 'Bu sorumluluğun altına biz de girelim.' diyerek yardım ediyorlar. Bu, bizim güçlü ülke olmamızın en büyük göstergesidir." dedi.

Tutulmaz, bir hafta önce Antalya'ya 4 kamyon hayvan yemi gönderdiklerini anımsatarak, bu desteklerinin Antalya ve Muğla için gelecek süreçte devam edeceğini bildirdi.

Kentte yaşayanların son 3 gündür nakdi yardım konusunda büyük fedakarlık gösterdiğini vurgulayan Tutulmaz, "Şu an itibarıyla 6 milyon dolayında kaynak toplanmış durumda. Bunun 10-12 milyon dolayında olacağını tahmin ediyoruz. Burada özellikle Erdemir ve Eren Enerji'ye teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Tutulmaz, dünyanın iklim değişikliği nedeniyle bu tür afetleri yaşadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Buna hep beraber hazırlıklı olmamız lazım. Doğayla mücadele bir yere kadar oluyor. Daha öteye geçtiğinde doğa mutlaka bu savaşta galip geliyor. Onu için biz doğayla mücadele etmeyelim. Doğayla dost olacak şekilde yaşayalım, bunun başka yolu yok. Değişik şeylerle dere yataklarına set çekiyoruz ama 20, 30, 50 belki 100 yılda büyük afet yaşanıyor ve bunun önüne geçilemiyor. Yakın bölgemizdeki sellerde 24 saat içerisinde 450 kilograma kadar yağış düşen yerler var. Ne dereler ne de toprak bunu kaldırabilir. Bunun için hep beraber hazırlıklı olmamız lazım."

Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç de desteklerden dolayı emeğe geçenlere teşekkür etti.

