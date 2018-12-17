Zor işlerin adamı Tom Cruise

Uçak çekimlerinde Cruise’un rol arkadaşı Miles Teller de vardı.

Filmde Jennifer Connelly, Val Kilmer, Manny Jacinto ve Jon Hamm gibi isimlerin de yer aldığı biliniyor.

Filmle ilgili tek bilinen, Tom Cruise’un, ilk filmde olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri Teğmeni Pete Mitchell olarak seyirci karşısına çıkacağı.