Top Gun serisinin devam filmi Top Gun: Maverick’in çekimleri tam gaz devam ediyor. 56 yaşındaki Tom Cruise, uçak sahnelerinin çekimlerinde görüntülendi.
Zor işlerin adamı Tom Cruise
Tom Cruise, 2020’de vizyona girecek olan Top Gun serisinin devam filmi Top Gun: Maverick’in çekimlerini sürdürüyor.
56 yaşındaki oyuncu, aksiyon filminin uçak sahnelerinin çekimlerinde görüntülendi.
Cruise, California’daki Tahoe Gölü civarında yapılan çekimlerde F14 savaş uçağı içindeydi.
Uçak çekimlerinde Cruise’un rol arkadaşı Miles Teller de vardı.
Filmde Jennifer Connelly, Val Kilmer, Manny Jacinto ve Jon Hamm gibi isimlerin de yer aldığı biliniyor.
Joseph Kosinski’nin yazıp yönettiği Top Gun: Maverick’in konusu şimdilik bilinmiyor.
Filmle ilgili tek bilinen, Tom Cruise’un, ilk filmde olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri Teğmeni Pete Mitchell olarak seyirci karşısına çıkacağı.
Geçen yıl çektiği Görevimiz Tehlike serisinin altıncı filminin setinde dublör kullanmayan Tom Cruise, tehlikeli bir sahnenin çekimi esnasında kaza geçirmişti. Top Gun’da dublör kullanıp kullanmadığı bilinmiyor.
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