Zorbay Küçük için olay yaratan açıklama! Lig sıralaması bile değişebilir... "Maçın tekrar edilmesini isteyeceğiz!"

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında 16 Ağustos’ta oynanan Kocaelispor- Samsunspor maçını yöneten Zorbay Küçük’ün PDFK’ya sevk edilmesinin ardından Kocaelispor’dan açıklama yayımlandı. Körfez ekibinin kendi sahasında oynadığı ve Samet Yalçın’ın 44. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalıp 1-0 yenildiği karşılaşma hatırlatıldı.

"BU SEZON YÖNETTİĞİ MAÇIMIZDA ALEYHİMİZDE ÇOK CİDDİ HATALAR YAPMIŞTIR"

Kocaelispor adına basın sözcüsü Kadir Genç’in yaptığı açıklamada Küçük’ün kusurlu bulunması halinde maç tekrarı isteyeceklerini söyledi. Genç, "Bugün yapılan disiplin sevklerinde hakem Zorbay Küçük’ ün ‘bahis oynaması’ sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilmiştir. Tüm kamuoyunun malumu olduğu üzere malum hakem bu sezon kulübümüzün oynadığı bir Trendyol Süper Lig müsabakasında görev yapmış ve müsabakada kulübümüz aleyhine VAR hakeminin çağrısına rağmen net penaltıyı vermemek başta olmak üzere çok ciddi hatalar yapmıştır" dedi.

"CEZA ALIRSA MÜSABAKANIN TEKRAR EDİLMESİNİ İÇİN GİRİŞİMDE BULUNACAĞIZ"

Masumiyet karinesi nedeniyle sonucu bekleyeceklerinin altını çizen Kadir Genç, açıklamasının devamında, "Masumiyet karinesi ve kişinin savunma hakkına riayet ederek malum kişi hakkında TFF hukuk kurullarının vereceği kararın kesinleşmesini bekleyeceğiz. Malum kişinin bahis oynadığına kanaat getirilmesi ve ilgili hukuk kurullarınca hakkında ceza tayinine yer olduğuna karar verilmesi hallerinde; malum hakemin yönettiği kulübümüzün bu sezon oynamış olduğu müsabakanın tekrar edilmesi adına federasyon nezdinde gerekli girişim ivedilikle yapılacaktır" ifadelerine yer verdi.