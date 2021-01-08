Zorlu Dağcılık Eğitimi 24 Dağcının Katılımı İle Sürüyor

K2 Dağcılık Ve Kayak İhtisas Spor Kulübü’nün, Erciyes Dağı Hacılar Kapıda düzenlediği dağcılık eğitimi 24 dağcının katılımı ile sürüyor.

K2 Dağcılık ve Kayak İhtisas Spor Kulübü tarafından düzenlenen ve Erciyes Dağı Hacılar Kapıda yapılan dağcılık eğitimlerine 24 dağcı katılıyor. 6 Ocak 2021 tarihinde başlayan eğitimlerde teorik derslerin tamamlandığını ifade eden Dağcılık İl Temsilcisi İsmail Yılmaz, "K2 Dağcılık ve Kayak İhtisas Kulübü Başkanlığının 2021 yılı faaliyet programında yer alan Kış Dağcılık Eğitimi faaliyeti 4-10 Ocak 2021 tarihleri arasında Erciyes Dağı’nda yapılıyor. Teorik eğitimlerini tamamlayan dağcılar uygulamalı eğitimler çerçevesinde Hacılar Kapıda kamp yapacaklar" dedi.

24 dağcının katıldığı eğitimde Teknik Direktör Mahmut Gerz, antrenörler Ahmet Yılmaz, Ali Rıza Ceylan ve Mahmut Yılmaz görev alıyor.

