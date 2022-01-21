Zorlu Enerji'den "Plastik Kapak Toplama" kampanyasına destek

Zorlu Enerji'nin perakende elektrik satış şirketi Osmangazi Perakende Elektrik Satış AŞ'nin (OEPSAŞ) tüm çalışanları ve paydaşları, Türkiye Omurilik Felçliler Derneği'nin yararına düzenlenen Plastik Kapak Toplama kampanyasına katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya aracılığıyla biriktireceği plastik kapakları geri dönüşüme kazandıracak olan şirket, tekerlekli sandalye ihtiyacı olan bireylere destek olmayı amaçlıyor.

Kampanya kapsamında ortalama 350 kilo plastik kapak karşılığında 1 adet manuel tekerlekli sandalye, 3,5 ton kapakta ise 1 adet akülü tekerlekli sandalye tedarik ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik Perakende Direktörü Cihan Ertunç, plastik kirliliğinin bugün en büyük çevre sorunlarından biri olduğunu belirterek, "Çalışma arkadaşlarımızın da talebi ile çalışma ofislerimize yerleştirdiğimiz plastik kapak toplama kumbaralarıyla kampanyaya destek vermeye başladık. Kampanya aracılığıyla topladığımız kapakların geri dönüşümünü sağlamanın yanı sıra elde edilecek gelirle omurilik felçli bireylerin önemli ihtiyaçlarından biri olan akülü ve manuel tekerlekli sandalyelerine kavuşmalarına hizmet etmiş olmaktan büyük mutluluk duyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

OEPSAŞ, Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak'ta perakende elektrik satış hizmeti veriyor.

