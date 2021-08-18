Zorlu Holding, çalışanlarının bilgi birikimini artırmak için eğitim programları düzenliyor

İSTANBUL (AA) - Zorlu Holding, "sorumlu yatırım holdingi" bakış açısıyla çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında tüm paydaşları ve şirketleri için yüksek değer yaratmak üzere insan odaklı sistemler ve yenileyici iş modelleri odağında yenilediği "Akıllı Hayat 2030" stratejisi çerçevesinde, sürdürülebilirlik alanında çalışanlarının bilgi birikimini artırmak için Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) ile eğitim programları düzenlemeye devam ediyor.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Zorlu Holding, BÜYEM iş birliği ile Zorlu Grubu içerisinde sürdürülebilirlik çalışmalarına kurum içinde liderlik eden Akıllı Hayat Mimarları'nı eğitimlerle ve çeşitli etkinliklerle desteklemeyi sürdürüyor.

Sürdürülebilirlik alanında dünyada yaşanan güncel gelişmeler, yeni kavramlar ve yaklaşımlarla ilgili çalışanlarının bilgi birikimini artırmak adına 3 yıldır Boğaziçi Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilen Akıllı Hayat Akademisi'nin 24 saatlik "Sürdürülebilirlik 101" eğitiminde katılımcılar; Prof. Dr. Begüm Özkaynak, Dr. Itır Erhart, Dr. Öğr. Üyesi Duygu Salman, Prof. Dr. Yaman Barlas, Dr. Ecmel Ayral, Dr. Behice Ertenü, Prof. Dr. Fikret Adaman, Eren Öztürk ve Erman Fenerci'den iklim krizi, döngüsel ekonomi, girişimcilik ve inovasyon, çeşitlilik ve kapsayıcılık gibi sürdürülebilirliğin temel kavramları üzerine dersler aldı. Konuların; birbirini besleyen ve zıt görüşleri de katılımcıların dikkatine sunularak farklı boyutlarıyla ele alındığı derslerde, katılımcıların bilinç seviyesinin artmasının yanı sıra kavramlar arasında bağlam kurması ve sürdürülebilirlik alanında bireysel ve kurumsal adımlarını etkileyecek bütüncül bir bakış açısı kazanması da amaçlanıyor.

3 Haziran-9 Temmuz'da düzenlenen eğitimlere yaklaşık 400 Zorlu Grubu çalışanı katıldı. Eğitim sonunda yapılan değerlendirmede başarı sağlayan katılımcılara, BÜYEM tarafından başarı sertifikası verildi.

- "Kolektif akıl ve çalışma kültürünü pekiştiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Holding Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Yüngül, şunları kaydetti:

"Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ile iş birliğinde gerçekleştirdiğimiz sürdürülebilirlik eğitimlerinde 3. dönemi de başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Pandemi döneminde online'a taşıyarak devam ettirdiğimiz eğitimlerde, birlikte öğrenme ve deneyim paylaşımının zeminini de güçlendiriyor; kolektif akıl ve çalışma kültürünü pekiştiriyoruz. Akıllı Hayat 2030 stratejimiz kapsamında, sorumlu yatırım holdingi olma yolculuğunda en kritik paydaşımız olan çalışma arkadaşlarımızın katkısı, bireysel ve kurumsal deneyimleriyle de zenginleşen bir içerik ortaya çıkıyor. İklim krizinin etkilerini her geçen gün çok radikal şekilde yaşarken, kaybedecek zamanımız olmadığını biliyoruz.

Bugünü ve yarını planlarken de etki gücümüzün farkındalığıyla hareket ediyoruz. Bu yolculukta bilimsel gerçekleri, gündeme ışık tutan yeni kavramları, konuları görmezden gelmemiz mümkün değil ve hayatın her alanında zihinsel dönüşüme ihtiyaç var. Bu tür eğitimlerle birlikte çalışma arkadaşlarımızın sağlayacağı zihinsel dönüşüm, şirketlerimize, iş ortaklarımıza, tüm paydaşlarımıza ve toplumumuza yansıyor. İş stratejilerimiz ve iş yapış biçimlerimizin odağına aldığımız çevresel, sosyal ve yönetişim ilkelerinin ışığında, her alanda etkimizi gözeterek teknoloji ve inovasyona dayalı yeni nesil bir çalışma kültürü için bu öğrenim yatırımını çok değerli buluyoruz."

Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Türkiye Direktörü Dr. Tamer Atabarut da salgın, iklim krizi, biyoçeşitlilik kaybı, göç gibi önemli sorunların insanlığı yeni bir düzen arayışına ittiğini belirtti.

Atabarut, "İçinde bulunduğumuz bu dönem, şirketlerin sadece mal ve hizmet üretimi ve satışı ile finansal başarı elde etmelerinin yeterli bulunmadığı, aynı zamanda çevreye ve insana duyarlı iyi birer kurumsal vatandaş olmalarının ve iyi kurumsal yönetişim uygulamalarını ilke edinmelerinin de beklendiği küresel bir dönüşüm sürecine şahitlik etmektedir." ifadelerini kullandı.

