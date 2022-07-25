Zorlu Holding’in Kıvılcımlar Hareketi, 10 bin gönüllülük saatini aştı

İSTANBUL (AA) - Zorlu Holding İnsan Kaynakları Direktörü Zülal Öztürk Kaya, holdingin her kademeden çalışanın yer aldığı Kıvılcımlar Hareketi’nin 10 bin gönüllülük saatini aştığını kaydederek, "Çalışma arkadaşlarımızın Kıvılcımlar Hareketi’ne olan bağlılıkları, toplum için daha iyi yarınları inşa etmek adına hayata geçirdiğimiz gönüllülük çalışmalarımızda bize güç ve ilham veriyor." dedi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Zorlu Holding’in ekonomik ve sosyal refaha katkı sağlamayı, toplumsal faydayı artırmayı ve çevreye olan etkilerini azaltmayı hedefleyen Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında, çalışanlarının yetkinlik ve potansiyellerini toplum yararına artı değere dönüştürmeyi amaçlayan kurumsal gönüllülük programı Kıvılcımlar Hareketi, 2 binden fazla gönüllüsüyle ve yeni projelerle 10 bin gönüllülük saatini aştı.

Kıvılcımlar Hareketi kapsamında, toplumsal sorunların çözümüne ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamak için “eşitsizliklerin azaltılması” ve “çevre” odak alanlarında çeşitli projeler hayata geçiriliyor. 2020 yılında Zorlu Grubu genelinde tüm çalışanların gönüllülük projeleri kurgulayabilecekleri yeni bir modele geçilen programda, gönüllülerin geliştirdiği projelerle etki alanı daha da büyüdü.

- Program 2018 yılında başlatıldı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Holding İnsan Kaynakları Direktörü Zülal Öztürk Kaya, ülke ve toplum için değer yaratma hedefiyle 2018 yılında kurumsal gönüllülük programı Kıvılcımlar Hareketi’ni başlattıklarının altını çizdi.

Bugün, holding üst yönetimi dahil her kademeden çalışanın yer aldığı 2 binden fazla gönüllünün yaratıcı fikir önerileri ve emekleriyle farklı sivil toplum örgütleri ve inisiyatiflerle iş birliği içinde 10 bin gönüllülük saatine ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Kaya, "Çalışma arkadaşlarımızın Kıvılcımlar Hareketi’ne olan bağlılıkları, toplum için daha iyi yarınları inşa etmek adına hayata geçirdiğimiz gönüllülük çalışmalarımızda bize güç ve ilham veriyor. Bu motivasyonla, daha iyi ve herkes için yaşanabilir bir dünya için gönüllülük zemininin yarattığı pozitif etkiden de güç alarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.

Açıklamaya göre, Kıvılcımlar Hareketi’nin 10 bin gönüllülük saatine ulaşmasını kutlamak üzere çalışanlar ve gönüllüler bir araya geldi. Online gerçekleştirilen etkinliğin moderatörlüğünü 2018 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Gönüllüleri Ülke Koordinatörü olarak görev alan Nil Memişoğlu üstlendi.

Memişoğlu yaptığı açılış konuşmasında, "Yaşadığımız dünyada iklim krizinin de yarattığı etkiler sebebiyle, bireyin katkısına çok daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz. Bizler sadece çalıştığımız kurumlarda değil, bizim için öncelikli olan konularda ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmalar yürütmeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.

- "Bireyin küçük yaşlardan itibaren gönüllülükle tanışması önemli"

17 küresel çaplı amaçtan oluşan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın hepsinin kalbinde yatan konunun gönüllülük olduğunu ifade eden Memişoğlu, "Sürdürebilir Kalkınma Amaçları’nın kalbinde yer alan, yatayda her birine dokunan konu gönüllülük, sürdürebilir kalkınmanın temelinde gönüllülük ve sosyal sermayenin gücü yatıyor. Dolayısıyla bireyin mümkünse küçük yaşlardan itibaren gönüllülükle tanışması oldukça önemli." ifadelerine kullandı.

Açıklamada yer alan detaylara göre ayrıca, etkinlikte gönüllülük çalışmalarıyla ilgili düşüncelerini, deneyimlerini, yaşadıklarının bireysel ve kurumsal yolculuklarında kendilerine ve topluma neler kattığını paylaşan gönüllüler, toplumu sonra tüm dünyayı değiştirmek, daha sürdürebilir ve daha güzel bir gelecek için herkesi hayatında en az bir defa gönüllülük yapmaya davet ettiler. Gönüllüler ayrıca, Kıvılcımlar Hareketi ile katıldıkları projeler sayesinde farkındalıklarının artığını, bunun tek taraflı bir fayda olmadığını ve her iki taraf için de fayda sağladığını dile getirdi.

Zorlu Holding, kurumsal gönüllülük programıyla çalışanların işe olan bağlılığının artmasına, daha çok inisiyatif almalarına, ekip çalışması, iş birliği, planlama, organizasyon ve liderlik yetkinliklerinin gelişimine de katkı sağlamayı amaçlıyor. Kıvılcımlar Hareketi, 2021 yılında Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) tarafından layık görüldüğü “En Başarılı Gönüllülük Programı” ödülüyle de bugüne kadar kurumsal gönüllülük kapsamında yaptığı çalışmalarla sağladığı faydayı ve öncülüğünü tescil etmişti.

