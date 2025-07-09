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Zorunlu lise eğitimi 2 yıla mı düşüyor? Milli Eğitim Bakanı açıkladı: 3 farklı model değerlendiriliyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, zorunlu lise eğitiminin 4 yıldan 2 yıla düşürülmesiyle ilgili kamuoyunda bir talep oluşması halinde değerlendirme yapabileceklerini söyledi. Tekin, düzenlemenin yasama organının yetkisinde olduğunu belirtti.

Zorunlu lise eğitimi 2 yıla mı düşüyor? Milli Eğitim Bakanı açıkladı: 3 farklı model değerlendiriliyor
Çiğdem Sevinç

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı.

Tekin, 4 yıllık zorunlu lise eğitiminin 2 yıla düşürülmesiyle ilgili soruya "Kamuoyunda bir talep olursa biz de ilgili birimlerimizle beraber değerlendiririz" yanıtı verdi.

Zorunlu lise eğitimi 2 yıla mı düşüyor? Milli Eğitim Bakanı açıkladı: 3 farklı model değerlendiriliyor 1

BAKAN TEKİN'İN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE OLDU

"Türkiye'de ortalama eğitim süresiyle ilgili rakamlara bakıyoruz, uluslararası göstergelere bakıyoruz, Türkiye'deki beklentilere bakıyoruz, kamuoyundaki tartışmaları izliyoruz. Bu konuda kamuoyunda bir talep olursa biz de ilgili birimlerimizle beraber oturur değerlendiririz. Nihayetinde bu yasama organının yetkisinde. Biz de değerlendirmelerimizi yasama organına bildiririz"

Zorunlu lise eğitimi 2 yıla mı düşüyor? Milli Eğitim Bakanı açıkladı: 3 farklı model değerlendiriliyor 2

NE OLMUŞTU?

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen, Türkiye’de 2012 yılından itibaren uygulanan 4+4+4 zorunlu eğitim sistemine yönelik mevcut durumu değerlendirmek ve geliştirilmesi gereken yönleri ortaya koymak amacıyla öğretmen, okul yöneticisi, lise öğrencisi ve velilerden oluşan 36 binden fazla katılımcıyla yürüttükleri saha araştırmasının sonuçlarını açıklamıştı.

3 MODEL TARTIŞILIYOR

Liselerdeki eğitim süresine dair kamuoyunda 3 model tartışılıyor.

'3+1 Eğitim Sistemi'nde, lisede zorunlu eğitimin ilk 3 yıla indirilmesi öngörülüyor. Bu kapsamda öğrencilere 11. sınıfta diploma verilecek. 12. sınıf ise isteğe bağlı olarak üniversiteye hazırlık yılı şeklinde planlanıyor.

'2+2 Eğitim Sistemi'nde ise liseler için zorunlu eğitim süresinin 2 yıl olması tartışılıyor. İsteyen öğrencilere 2 yıl daha eğitim verilecek. Mesleki anlamda ilerlemek isteyenler ise Mesleki Eğitim Merkezi, açık öğretim ya da istihdam programlarına yönlendirilecek.

'Yaş Modeli'nde de öğrenciler için zorunlu eğitimi tamamlama yaşı belirlenmesi tartışılıyor. Buna göre lise öğrencileri 16 yaşını doldurduğunda diploma alabilecek.

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