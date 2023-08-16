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Zorunlu telafi eğitimi ne zaman başlayacak? Depremzedelere zorunlu telafi eğitimi kaç gün sürecek? Bakan Tekin açıkladı!

16.08.2023 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zorunlu telafi eğitiminin hangi tarihlerde gerçekleşeceği merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim gündemi hakkında yaptığı açıklamada depremzedelere zorunlu eğitim konusuna değindi. Konuya ilişkin detaylar araştırılıyor. Peki, Zorunlu telafi eğitimi ne zaman başlayacak? Depremzedelere zorunlu telafi eğitimi kaç gün sürecek?

Depremzedelere zorunlu telafi eğitimi tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaptığı açıklamada 11 ilin tamamındaki öğrenciler için 4 haftalık zorunlu olarak telafi eğitimin uygulanacağını belirtti. İşte depremzedelere zorunlu telafi eğitimi hakkında detaylı bilgiler...

ZORUNLU TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Deprem bölgesindeki öğrencilerin öğrenme kayıplarını gidermek amacıyla yaz aylarında isteğe bağlı telafi programları organize ettiklerini belirten Yusuf Tekin, "Öğrenci kardeşlerimize istedikleri takdirde telafi imkanını sunduk, bunlara da yoğun bir katılım oldu. Fakat 1 Eylül itibarıyla bunlar tamamlanacak, 11 Eylül tarihi itibarıyla da bölgedeki 11 ilin tamamındaki öğrencilerimize yaklaşık 4 haftalık zorunlu bir telafi eğitim programı başlamış olacak, bu eğitime katılmak, okullardaki öğrencilerimiz için zorunlu olacak." bilgisini verdi.

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Tekin, depremzede öğrencilere LGS yerleştirmeleri kapsamında pozitif ayrımcılık yaptıklarını hatırlatarak, "Türkiye'nin her tarafındaki okullarda bu arkadaşlarımız için kontenjan oluşturduk, bunu da bölgedeki arkadaşlarımızın yoğun şekilde kullandığını gördük. Ayrıca LGS yerleştirmeleri bittikten sonra hala bölgedeki öğrencilerimizden başka illere konaklamalı olarak gitmek isteyenler varsa, onlar için de pansiyonlu okullarımızın boş kapasitelerini kendileriyle tekrar paylaştık. İsteyen öğrencilerimizle, Türkiye'nin neresinde olursa olsun, pansiyonlarımızda boş yer olan okullarımızı tercih edip oralarda başlayabileceklerini kendileriyle paylaşmış olduk." diye konuştu.

Depremzede öğrencilerin eğitime erişimde problem yaşamaması, kayıtlı oldukları okullara taşınabilmesi için sadece belediye sınırları içerisinde taşımaya imkan veren yönetmeliğin genişletildiğini kaydeden Bakan Tekin, depremzede öğrencilerin özel öğretim kurumlarından 1 yıl ücretsiz yararlanmalarına ilişkin sürecin de devamının sağlandığını anlattı.

ÖĞRETMEN SINIF4

Tekin, "Burada da talep olursa kontenjanları ölçüsünde özel okullar bize bu anlamda destek olacak." ifadesini kullandı.

Öğretmenlerin, Bakanlığa ilettikleri problemlerin çözümü için yaptıkları iyileştirme çalışmalarını anlatan Tekin, yer değiştirme süreciyle ilgili önemli düzenlemeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tekin, yardımcı kitaplar, seçimlik dersler gibi bazı konularda yaptıkları çalışmayı yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacaklarını belirterek, okul terkleriyle ilgili sorunlara yönelik mevzuat değişikliğinin de eğitim öğretim yılı başlamadan yapılacağını bildirdi.

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Yusuf Tekin, "Özellikle ortaöğretim kurumlarındaki öğretmen arkadaşlarımızın çok eleştirdikleri hususlar oldu. Bunlardan bir tanesi, özellikle liselerde sınıf tekrarının olmamasının ortaya çıkardığı sorunlardan bahsedildi. Bu zaten bizim de gündemimizdeydi. Dolayısıyla bununla ilgili bir tedbir alacağız. Yeni dönemde sınıf tekrarının mümkün olduğu bir süreç söz konusu olacak." bilgisini payla

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