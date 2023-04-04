SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Ziraat Türkiye Kupası
  4. ZTK çeyrek final karşılaşması Ankaragücü Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ankaragücü Trabzonspor maçı hangi kanalda?

ZTK çeyrek final karşılaşması Ankaragücü Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ankaragücü Trabzonspor maçı hangi kanalda?

04.04.2023 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankaragücü Trabzonspor maçı canlı yayın bilgileri Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçı için geri sayım devam ederken sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak maç için hazırlıklarını tamamlayan Teknik Direktörü Orhan Ak'ın öğrencileri sahadan üstünlükle ayrılmayı hedefliyor. Ankaragücü Trabzonspor maçı izleme ekranı internette araştırılıyor. Peki, Ankaragücü Trabzonspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

ZTK çeyrek final karşılaşması Ankaragücü Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ankaragücü Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Ankaragücü ile Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında kozlarını paylaşacak. Ankaragücü Trabzonspor maçında hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Ekrem Kan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak. İşte Ankaragücü Trabzonspor maçının yayın saati, kanalı ve 11'leri...

ANKARAGÜCÜ TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ankaragücü Trabzonspor maçı 4 Nisan 2023 Salı saat 20.30'da başlayacak.

Hakem Zorbay küçük'ün yöneteceği maç, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.

ANKARAGÜCÜ TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankaragücü Trabzonspor maçı A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada kazanan takım yarı finale yükselecek ve Galatasaray-Medipol Başakşehir eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak.

Ankaragücü ve Trabzonspor bu sezon Spor Toto Süper Lig'de karşılaşmış ve Ankara'da oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı

MKE Ankaragücü çeyrek finale Amed Sportif Faaliyetler, Tuzlaspor ve Beşiktaş'ı eleyerek yükseldi. Trabzonspor ise Samsunspor ve HangiKredi Ümraniyespor'u yenerek Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

ANKARAGÜCÜ TRABZONSPOR MAÇINDA 11'LER

Ankaragücü 11'i: Gökhan, Radakovic, Atakan, Mujakic, Kitsou, Diack, Taylan, Hasan Ali, Zahid, Emre, Sowe

Trabzonspor 11'i: Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Abdülkadir Ömür, Visca, Bakasetas, Markovic, Maxi Gomez

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzonspor'a karşı geri döndüler! Yarı final...Trabzonspor'a karşı geri döndüler! Yarı final...
TİP'ten Önder Özen sürprizi! Erkan Baş'la kameralar karşısına geçtiTİP'ten Önder Özen sürprizi! Erkan Baş'la kameralar karşısına geçti
Burak Yılmaz depremi! Yuhalandı, veda etti...Burak Yılmaz depremi! Yuhalandı, veda etti...

En Çok Okunan Haberler

Biden'dan Türkiye'ye çağrı: İsveç dört gözle bekliyor

Biden'dan Türkiye'ye çağrı: İsveç dört gözle bekliyor

Gram altında yeni rekor!

Gram altında yeni rekor!

Fenerbahçe'de Jorge Jesus için karar verildi!

Fenerbahçe'de Jorge Jesus için karar verildi!

Erman Toroğlu, canlı yayında bilinmeyenleri anlattı!

Erman Toroğlu, canlı yayında bilinmeyenleri anlattı!

Derbi sonrası transfer! Yılın bombasını Belözoğlu patlatıyor

Derbi sonrası transfer! Yılın bombasını Belözoğlu patlatıyor

Şiddet, aşağılama, tehdit! İngiltere'de tarihi ceza...

Şiddet, aşağılama, tehdit! İngiltere'de tarihi ceza...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

"Resmen dolandırıldım!" Dalga konusu oldu

"Resmen dolandırıldım!" Dalga konusu oldu

Bir gören bir daha baktı! İkizi kadar benziyor

Bir gören bir daha baktı! İkizi kadar benziyor

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.