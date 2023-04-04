ZTK çeyrek final karşılaşması Ankaragücü Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ankaragücü Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Ankaragücü ile Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında kozlarını paylaşacak. Ankaragücü Trabzonspor maçında hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Ekrem Kan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak. İşte Ankaragücü Trabzonspor maçının yayın saati, kanalı ve 11'leri...

ANKARAGÜCÜ TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ankaragücü Trabzonspor maçı 4 Nisan 2023 Salı saat 20.30'da başlayacak.

Hakem Zorbay küçük'ün yöneteceği maç, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.

ANKARAGÜCÜ TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankaragücü Trabzonspor maçı A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada kazanan takım yarı finale yükselecek ve Galatasaray-Medipol Başakşehir eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak.

Ankaragücü ve Trabzonspor bu sezon Spor Toto Süper Lig'de karşılaşmış ve Ankara'da oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı

MKE Ankaragücü çeyrek finale Amed Sportif Faaliyetler, Tuzlaspor ve Beşiktaş'ı eleyerek yükseldi. Trabzonspor ise Samsunspor ve HangiKredi Ümraniyespor'u yenerek Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

ANKARAGÜCÜ TRABZONSPOR MAÇINDA 11'LER

Ankaragücü 11'i: Gökhan, Radakovic, Atakan, Mujakic, Kitsou, Diack, Taylan, Hasan Ali, Zahid, Emre, Sowe

Trabzonspor 11'i: Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Abdülkadir Ömür, Visca, Bakasetas, Markovic, Maxi Gomez

