Züğürt Ağa'nın Kiraz'ıydı! Yılllar sonra ortaya çıkan ünlü oyuncu Nilgün Nazlı'nın son hali şaşırttı

Nesli Çölgeçen'in yönetmenliğini yaptığı Züğürt Ağa, Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alıyor. çok az filmde rol almasına rağmen duru güzelliğiyle dikkat çeken Nilgün Nazlı; Şener Şen, Erdal Özyağcılar ve Füsun Demirel ile kamera karşısına geçmiş ve oyunculuk performansıyla kendine hayran bırakmıştı. Nilgün Nazlı yıllar sonra ortaya çıktı.

Şimdilerde 55 yaşında olan Nilgün Nazlı ekranlardan uzak bir hayat sürüyor.

YEŞİLÇAM TUTKUNLARI ONU UNUTMADI

1984 yılında 1 film, 1985 yılında ise 5 film çeken ünlü oyuncu filmseverlerin hafızalarına kazındı.

Kanun Adamı'nda filmin başından öldürülen kız, Katiller De Ağlar'da ise Cüneyt Arkın'ın oğlu rolündeki Tuğrul Meteer'in sevgilisini canlandırdı.

Kanun Adamı'nda filmin başından öldürülen kız, Katiller De Ağlar'da ise Cüneyt Arkın'ın oğlu rolündeki Tuğrul Meteer'in sevgilisini canlandırdı.

EVLENDİKTEN SONRA SİNEMAYI BIRAKTI

Acımak adlı dizide ise Feriha rolündeki Nilgün Nazlı evlenerek sinemayı bıraktı.

"ZÜĞÜRT AĞA'NIN NUR YÜZLÜ KİRAZ'I!"

Nilgün Nazlı'nın son hali sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncu hakkında birçok sosyal medya kullanıcısı "Çok güzel bir kadın, melek yüzlü", "Züğürt Ağa'nın nur yüzlü Kiraz'ı!" gibi pozitif yorumlar yaptı.





