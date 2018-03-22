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Zuhal Olcay'a 10 ay hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 12:23 | Son Güncelleme

Kadıköy’de sahne aldığı mekanda şarkı söylerken Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istenen sanatçı Zuhal Olcay 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tarafların dosyayı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıması bekleniyor. Üst mahkeme kararı onarsa Zuhal Olcay'ın cezası 1 yıldan az olduğu için denetimli serbestlikten doğrudan yararlanabilecek.

Zuhal Olcay'a 10 ay hapis cezası

İstanbul Kadıköy'de bir mekanda 5 Ağustos 2016 tarihinde sahne alan sanatçı Zuhal Olcay iddiaya göre, “Boş vermişim dünyayı” isimli şarkısını söylediği sırada müziğe uyumlu bir şekilde “Recep Tayyip Erdoğan hepsi boş, hepsi yalan, bir gün hayat bitecek dersin görmüşüm rüya” şeklinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözler sarf etti. Zuhal Olcay hakkında, “alenen Cumhurbaşkanına hakaret” suçunu işlediği gerekçesiyle 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları Ela Ezgi Yelmen ve Şule Işıl katılırken, sanık Zuhal Olcay katılmadı.

Şikayetlerinin devam ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ela Ezgi Yelmen, Zuhal Olcay'ın cezalandırılmasını talep ettiklerini belirtti.

CEZASI ERTELENMEDİ

Kararını açıklayan mahkeme, Zuhal Olcay'a “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 1 yıl hapis cezası verdi. Ardından “iyi hal” indirimi ile 10 aya düşüren mahkeme, sanatçının daha önce de kamu görevlisine hakaret suçundan 10 bin 620 lira adli para cezasından hükümlü olduğunu gerekçe göstererek bu cezayı ertelemedi. (Sözcü)

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Anahtar Kelimeler:
Zuhal Olcay hapis erdoğan'a hakaret

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
rte hakaret edenlere hapıs cezası ATATURKE hakaret edenlerı hastane zıyaretı bu ne guzel dunya padısahım sen cok yaşa dıyen hakım savcılara kaldık
Herkes haddini bilecek... Az vermişler cezasını.
yok be özgürlükler ülkesiyiz
padişahım çok yaşa
Yazık olmuş...
ohhhhhhhhhhhh misss çok iyi olmuş herkes haddini bilecek başkanımıza laf söyleyen kodese kapatılır helal olsun
delikanlı kadınmış..fakat hakaret yerine zekasıyla bir çalışma yapabilirdi..hakaret ettiğin kişi için değermi hapis yatmaya..geçmiş olsun zuhalcim..
yakında ülkemin yarısı hapiste olacak bu gidişle...
herkes haddini bilecek
seversin yada sevmezsin ama kendi ekmek yediğin para kazandığın yasadigin ülkenin en üstündeki bi kişiye saygısızlık yada hakaret etmek hiç etik ve ahlaki bisey degil
Süper olmuş Yok öyle bir dünya Haddini bileceksin aGa
Zuhal Olcay kendini ne sanar ki de tc nin en büyüğüne hakaret eder
HER KEZ HADDİNİ BİLECEK, ÜLKENİN CUMHURBAŞKANINA HAKARET CEZASIZ KALAMAZ KİM OLURSA OLSUN. ÖNCE EDEP. ÇOK İYİ OLMUŞ AZ BİLE
padişahim çok yaşa
Burdan Hülya Koçyiğit 'e selam olsun.
ne demişki 10 ay ceza yiyecek.????
hangi cezaevine gidicek
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