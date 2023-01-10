Zuhal Olcay'dan hayranına güldüren yanıt! "Sadece güzel değil, açım!"

Florya'daki Hayal Kahvesi'nin sahnesine çıkan Zuhal Olcay, muhteşem şarkılarını, benzersiz performansıyla kendisini dinlemeye ve izlemeye gelen dinleyicilerle birlikte söyledi.

Yaptığı özel bir diyetle kilo veren Zuhal Olcay'ın dinamik görüntüsü, sahne kostümlerine de yansıdı.



Olcay, her 2 kostümünde de fitliğini gözler önüne sererek beli açık 2 kostüm tercih etti. Olcay, "Çok güzelsiniz" yorumu yapan bir dinleyicisine "Sadece güzel değil bir de açım, rejim yapıyorum" deyince salon kahkahaya ve alkışa boğuldu.

