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  4. Zuhal Topal'dan romantik paylaşım! "Zirvede aşk başkadır"

Zuhal Topal'dan romantik paylaşım! "Zirvede aşk başkadır"

28.09.2022 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sunucu Zuhal Topal yaz sezonunun ardından Yemekteyiz programı ile ekranlara geri döndü. Hem iş hayatında hem de özel hayatında başarılı olan Topal, romantik paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Zuhal Topal'dan romantik paylaşım! "Zirvede aşk başkadır"

Sunucu ve oyuncu Zuhal Topal hem televizyonda hem de sosyal medyada oldukça ilgi görüyor. Kariyerde ve aşkta kazanan Topal, eşiyle sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

"ZİRVEDE AŞK BAŞKADIR"

Zuhal Topal eşi ile Trabzon'da verdiği pozu sevenleriyle paylaştı. Ünlü isim o poza, "1700 metre. Zirvede aşk başkadır" diye yazdı. O poza kısa sürede çok sayıda iyi dilek ve beğeni geldi.

Zuhal Topal'dan romantik paylaşım!

Zuhal Topal ile Korhan Saygıner 2008'de evlendi. İkilinin mutlu evliliği yaklaşık 14 yıldır devam ediyor. Ünlü çiftin Lina Saygıner adında 8 yaşında çocuğu bulunuyor.

Zuhal Topal'dan romantik paylaşım!

Zuhal Topal'dan romantik paylaşım!

Zuhal Topal'dan romantik paylaşım!

Zuhal Topal'dan romantik paylaşım!

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Sunucu Zuhal Topal Oyuncu yaşında
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