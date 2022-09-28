Zuhal Topal'dan romantik paylaşım! "Zirvede aşk başkadır"

Sunucu ve oyuncu Zuhal Topal hem televizyonda hem de sosyal medyada oldukça ilgi görüyor. Kariyerde ve aşkta kazanan Topal, eşiyle sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

"ZİRVEDE AŞK BAŞKADIR"

Zuhal Topal eşi ile Trabzon'da verdiği pozu sevenleriyle paylaştı. Ünlü isim o poza, "1700 metre. Zirvede aşk başkadır" diye yazdı. O poza kısa sürede çok sayıda iyi dilek ve beğeni geldi.

Zuhal Topal ile Korhan Saygıner 2008'de evlendi. İkilinin mutlu evliliği yaklaşık 14 yıldır devam ediyor. Ünlü çiftin Lina Saygıner adında 8 yaşında çocuğu bulunuyor.





