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Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi belli oldu! 27 Ekim 2023 Cuma Yemekteyiz'de kim kazandı? Yarışmacılar ve puan durumu!

27.10.2023 13:11 | Son Güncelleme:
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Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi ve büyük ödülün kazananı merak konusu oldu. Yeni sezonu tüm hızıyla devam eden Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 27 Ekim Cuma akşamı final heyecanı yaşanacak. Yemekteyiz programının sıkı takipçileri haftanın kazananı ve büyük ödülün sahibini merak ediyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu? 27 Ekim 2023 Cuma Yemekteyiz'de kim kazandı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Haftanın yarışmacıları Fatemah, Erengül, Yavuzhan, Sevda ve Kerim 75 bin TL'nin sahibi olmak için hünerlerini sergiledi. Haftanın yarışmacıları Fatemah, Erengül, Yavuzhan, Sevda ve Kerim birinci olmak için hünerlerini sergiledi. İşte Zuhal Topal'la Yemekteyiz ile ilgili detaylar...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında gün sonunda yarışmacılara puan veriliyor. Tüm hafta boyunca en yüksek puanı alan yarışmacı Yemekteyiz'in birincisi seçiliyor.

Yemekteyiz programının bu haftaki kazananı belli oldu. 30 puan alan iki yarışmacı Fatemeh Hanım ve Sevda Hanım 75.000 TL ödülün sahipleri oldu. Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in kazananı 75 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, aşçılık ve yemek tarzındaki yarışma programıdır. 13 Ekim 2008 tarihinde Show TV'de yayımlanmaya başladı ve Haziran 2011'e kadar bu kanalda devam etti 1 yıl ara verip 4. sezonunda Ekim 2012'den itibaren FOX'ta yayımlandı.

Bir süre sonra TV8'e geçen programın sunuculuğunu ise Zuhal Topal yapmaktadır.

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