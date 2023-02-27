MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün var mı, ne zaman başlayacak? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta olacak mı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün var mı, ne zaman başlayacak? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta olacak mı?

27.02.2023 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'de yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in yeni bölümleri merak ediliyor. 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş depremlerinden sonra bir süre programın yayınına ara verilmişti. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün var mı, ne zaman başlayacak? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta olacak mı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün var mı, ne zaman başlayacak? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta olacak mı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor. İki haftalık aradan sonra bu hafta programın yeni bölümü olacak mı merak edildi. Hafta içi her gün saat 16.00'da TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı büyük bir ilgi ile takip ediliyor. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün var mı, ne zaman başlayacak? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta olacak mı? İşte ayrıntılar...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BUGÜN VAR MI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı TV8'in 27 Şubat Pazartesi (bugün) yayın akışında bulunmuyor. 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrasında televizyon kanalları deprem özel programları yapıyordu. Yavaş yavaş normal yayın akışına dönülmeye başlandı.

ezgif.com-webp-to-jpg (68)

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BU HAFTA OLACAK MI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta yayınlanacak mı bilinmiyor. 5 günlük periyod halinde yayınlanan program bugün yayınlanmayacak. dolayısıyla da gün eksiği oluşacağından dolayı bu hafta programın yayınlanmayacağı tahmin ediliyor.

ezgif.com-webp-to-jpg (69)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çadır açıklaması yapan Kızılay Başkanı'nın sözlerini paylaşıp...Çadır açıklaması yapan Kızılay Başkanı'nın sözlerini paylaşıp...
Zorla imam nikahı sahnesi gündem oldu! "Resmen kanım dondu"Zorla imam nikahı sahnesi gündem oldu! "Resmen kanım dondu"
Anahtar Kelimeler:
zuhal topal la yemekteyiz ele

En Çok Okunan Haberler

5.6'lık korkutan deprem! 15 saniye sürdü...

5.6'lık korkutan deprem! 15 saniye sürdü...

Deprem çantasına altınlarını doldurdu, hayatının şokunu yaşadı!

Deprem çantasına altınlarını doldurdu, hayatının şokunu yaşadı!

'Yetkililer yalanlasın' Haluk Levent'ten çok konuşulacak sözler

'Yetkililer yalanlasın' Haluk Levent'ten çok konuşulacak sözler

Yastık altı birikiminde ‘deprem’ korkusu: Bankalarda hareketlilik başladı

Yastık altı birikiminde ‘deprem’ korkusu: Bankalarda hareketlilik başladı

Özel ekip kuruldu! İstifa uyarısı... Gözler Erdoğan'ın açıklamasına çevrildi

Özel ekip kuruldu! İstifa uyarısı... Gözler Erdoğan'ın açıklamasına çevrildi

'Kızılay çadır sattı' iddiasından sonra... Onlar da duyurdu!

'Kızılay çadır sattı' iddiasından sonra... Onlar da duyurdu!

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Daha iyi temizleyen hangisi? Robot süpürge mi yoksa el süpürgesi mi? İşte yanıtı!

Daha iyi temizleyen hangisi? Robot süpürge mi yoksa el süpürgesi mi? İşte yanıtı!

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.