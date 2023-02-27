Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor. İki haftalık aradan sonra bu hafta programın yeni bölümü olacak mı merak edildi. Hafta içi her gün saat 16.00'da TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı büyük bir ilgi ile takip ediliyor. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün var mı, ne zaman başlayacak? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta olacak mı? İşte ayrıntılar...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BUGÜN VAR MI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı TV8'in 27 Şubat Pazartesi (bugün) yayın akışında bulunmuyor. 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrasında televizyon kanalları deprem özel programları yapıyordu. Yavaş yavaş normal yayın akışına dönülmeye başlandı.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BU HAFTA OLACAK MI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta yayınlanacak mı bilinmiyor. 5 günlük periyod halinde yayınlanan program bugün yayınlanmayacak. dolayısıyla da gün eksiği oluşacağından dolayı bu hafta programın yayınlanmayacağı tahmin ediliyor.





