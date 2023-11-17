Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim kazandı? 17 Kasım Cuma Yemekteyiz haftanın birincisi, 75 bin TL'nin kazananı belli mi?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında 17 Kasım Cuma akşamı haftanın birincisi merak ediliyor. TV8 ekranlarında haftanın beş günü ekranlara gelen Yemekteyiz programı ilgiyle takip ediliyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında haftanın kazananı 75 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olacak. İşte Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in kazananı...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında gün sonunda yarışmacılara puan veriliyor. Tüm hafta boyunca en yüksek puanı alan yarışmacı Yemekteyiz'in hafta birincisi seçiliyor.

Yemekteyiz programının bu haftaki kazananı belli oldu. 17 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın birincisi ve en yüksek puanını toplayan yarışmacısı henüz belli olmadı. Sonuç açıklandığında haberimiz güncellencektir.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI (13-17 KASIM 2023)

Birinci gün yarışmacısı: Canan Hanım

İkinci gün yarışmacısı: Kerim Bey

Üçüncü gün yarışmacısı: Fatma Hanım

Dörüncü gün yarışmacısı: Ali Can Bey

Beşinci gün yarışmacısı: Özgen Hanım







