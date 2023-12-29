Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim kazandı? 29 Aralık Cuma Yemekteyiz haftanın birincisi, 75 bin TL'nin kazananı belli oldu mu?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında 29 Aralık Cuma akşamı haftanın birincisi merak ediliyor. TV8 ekranlarında haftanın beş günü ekranlara gelen Yemekteyiz programı ilgiyle takip ediliyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında haftanın kazananı 75 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oldu. İşte Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in kazananı...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında gün sonunda yarışmacılara puan veriliyor. Tüm hafta boyunca en yüksek puanı alan yarışmacı Yemekteyiz'in hafta birincisi seçiliyor.

Yemekteyiz programının bu haftaki kazananı belli oldu. 29 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasında hafta boyu en yüksek puanı toplayarak 75 bin TL ödülün kazananı olan Emre ve Oğuzhan 31 puan toplayarak birinciliği paylaştı.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI (18-22 ARALIK 2023)

Birinci gün yarışmacısı: Fatemeh Hanım

İkinci gün yarışmacısı: Emre Bey

Üçüncü gün yarışmacısı: Safiye Hanım

Dörüncü gün yarışmacısı: Oğuzhan Bey

Beşinci gün yarışmacısı: Selin Hanım







