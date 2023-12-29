Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim kazandı? 29 Aralık Cuma Yemekteyiz haftanın birincisi, 75 bin TL'nin kazananı belli oldu mu?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında 29 Aralık Cuma akşamı haftanın birincisi merak ediliyor. TV8 ekranlarında haftanın beş günü ekranlara gelen Yemekteyiz programı ilgiyle takip ediliyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında haftanın kazananı 75 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oldu. İşte Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in kazananı...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında gün sonunda yarışmacılara puan veriliyor. Tüm hafta boyunca en yüksek puanı alan yarışmacı Yemekteyiz'in hafta birincisi seçiliyor.
Yemekteyiz programının bu haftaki kazananı belli oldu. 29 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasında hafta boyu en yüksek puanı toplayarak 75 bin TL ödülün kazananı olan Emre ve Oğuzhan 31 puan toplayarak birinciliği paylaştı.
Birinci gün yarışmacısı: Fatemeh Hanım
İkinci gün yarışmacısı: Emre Bey
Üçüncü gün yarışmacısı: Safiye Hanım
Dörüncü gün yarışmacısı: Oğuzhan Bey
Beşinci gün yarışmacısı: Selin Hanım