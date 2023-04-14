Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi kim? 14 Nisan 2023 Cuma Yemekteyiz'de haftanın kazananı kim oldu? 50 bin TL sahibini buluyor

Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu akşam TV8'de yayınlanacak. Haftanın yarışmacıları Zeynep Hanım, Harun Bey, Sinem Hanım, Anıl Bey ve Dilber Hanım birinci olmak için rekabet etti. Haftanın son gününde Harun Kazanır, yarışmacı arkadaşlarını ağırlayacak ve kazanan isim günün sonunda belli olacak. Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi şimdiden merak konusu oldu. İşte Zuhal Topal'la Yemekteyiz programına ilişkin detaylar...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi henüz belli olmadı. 14 Nisan 2023 haftanın kazananı açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor 2023
12:15 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
22:15 Tuzak
01:00 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan
02:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
04:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan
05:30 Canım Annem