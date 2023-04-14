Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi kim? 14 Nisan 2023 Cuma Yemekteyiz'de haftanın kazananı kim oldu? 50 bin TL sahibini buluyor

Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu akşam TV8'de yayınlanacak. Haftanın yarışmacıları Zeynep Hanım, Harun Bey, Sinem Hanım, Anıl Bey ve Dilber Hanım birinci olmak için rekabet etti. Haftanın son gününde Harun Kazanır, yarışmacı arkadaşlarını ağırlayacak ve kazanan isim günün sonunda belli olacak. Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi şimdiden merak konusu oldu. İşte Zuhal Topal'la Yemekteyiz programına ilişkin detaylar...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi henüz belli olmadı. 14 Nisan 2023 haftanın kazananı açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

22:15 Tuzak

01:00 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan

02:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

04:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan

05:30 Canım Annem

