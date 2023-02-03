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Zuhal Topal Yemekteyiz Serkan neden ayrıldı, bölümde neden yok? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Serkan'a ne oldu?

03.02.2023 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zuhal Topal'la Yemekteyiz hafta içi her gün yayınlanmaya devam ediyor. Bu haftaki bölümde Serkan Bey, Yaşar Bey, Fatma Hanım, Meral Hanım ve Betül Hanım yarıştı. Haftanın son yarışmacısı Betül Hanım oldu. Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bugünkü bölümde beklenmedik bir olay yaşandı. İlk gün yarışmacısı Serkan Bey çekime gelemedi. Peki Zuhal Topal Yemekteyiz Serkan neden ayrıldı, bölümde neden yok? Zuhal Topalla Yemekteyiz Serkan'a ne oldu? İşte ayrıntılar...

Zuhal Topal Yemekteyiz Serkan neden ayrıldı, bölümde neden yok? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Serkan'a ne oldu?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Serkan bey bugünkü bölümde yoktu. İzleyiciler Serkan Bey'in neden programda olmadığını merak ettiler. Oldukça büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz TV8'de yayınlanıyor. Program hafta içi her gün saat 16.00'da başlıyor. Peki Zuhal Topal Yemekteyiz Serkan neden ayrıldı, bölümde neden yok? Zuhal Topalla Yemekteyiz Serkan'a ne oldu? İşte merak edilenler...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SERKAN NEDEN YOK?

Serkan Bey, bugünkü bölümde yoktu. Yarışmacının yokluğu gözlerden kaçmadı. Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken ilk gün yarışmacısı Serkan Bey ile ilgili durumu Zuhal Topal açıkladı. Zuhal Topal Serkan Bey'in dün gece saat 4.00 sularında oturduğu siteden gözaltına alındığını açıkladı.

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Yarışmacıya ulaşabilmek için her yolu denediklerini fakat ailesi de dahil olmak üzere kendisinden bir haber alınamadığını belirten Zuhal Topal, ekip arkadaşlarının hala yarışmacıya ulaşmaya çalıştıklarını söyledi. Serkan Bey'in açık oylamaya kadar yarışmaya yetişebilmesi durumunda Betül Hanım'ın yemeklerini tadıp oy verebileceğini fakat açık oylamaya kadar gelemezse oy kullanamayacağını açıkladı.

MERAL HANIM VE FATMA HANIM ARASINDA TARTIŞMA

Fatma Hanım fevri tavırlarıyla hafta boyunca dikkat çeken bir yarışmacı oldu. Bugünkü bölümde Meral Hanım ile tartışan Fatma Hanım, izleyicileri de oldukça şaşırttı.

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Geçtiğimiz gün arabasıyla kaza geçirdiğini söyleyen Meral Hanım'a inanmadığını ve yalan söylediğini ifade eden Fatma Hanım, açıklamaları sonrası ortamı epey gerdi.

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Zuhal Topal'la Yemekteyiz erkan

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