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Zuhal Topal, Zahide Yetiş'in baby shower'ında ortaya çıktı

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.05.2018 12:01 | Son Güncelleme

Sunucu Zahide Yetiş, kucağına almak için gün saydığı bebeği Aras'a baby shower düzenledi. Zahide Yetiş'in özel gününe bir süredir ortalarda görünmeyen Zuhal Topal da katıldı

Zuhal Topal, Zahide Yetiş'in baby shower'ında ortaya çıktı

Sunucu Zahide Yetiş 2014 yılında Cem Arısoy'la Paris'te evlenmişti. Çift ilk bebekleri 'Aras' için baby shower düzenledi.

Hamileliğinin sekizinci ayında olan Zahide Yetiş'i bu özel gününde yakın arkadaşları Müge Anlı ve bir süredir ortalarda görünmeyen Zuhal Topal yalnız bırakmadı.

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) evlilik programlarını yasaklamasının ardından işsiz kalan tek sunucu Zuhal Topal olmuştu.

Diğer sunucular format değiştirerek de olsa bir şekilde işlerini yapmaya devam etti. Zuhal Topal ise etmedi.

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Zuhal Topal'ın programının kaldırılmasından sonra olaylı gelin adayı Naz Mila, Zuhal Topal'ın programı hakkında bir takım iddialarda bulunmuştu.


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zuhal topal zahide yetiş

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