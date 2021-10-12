Zülfü Livaneli'nin Selahattin Demirtaş paylaşımı olay oldu!

Ünlü sanatçı Zülfü Livaneli, Twitter hesabından Selahattin Demirtaş'ın 'Efsun' isimli imzalı romanını paylaştı. Livaneli'nin paylaşımı kısa sürede gündem olurken, tartışmanın da fitilini ateşledi.

Paylaşımına, "Edebiyatımızın usta kalemlerinden Selahattin Demirtaş’ın son romanını zevkle okuyorum. Teşekkürlerimle..." notunu düşen Livaneli'ye hem destek hem de çok sayıda eleştiri geldi.

Edebiyatımızın usta kalemlerinden Selahattin Demirtaş’ın son romanını zevkle okuyorum. Teşekkürlerimle pic.twitter.com/gnmkYHNUX5 — Ömer Zülfü Livaneli (@LivaneliZulfu) October 11, 2021

İŞTE ZÜLFÜ LİVANELİ'YE GELEN ELEŞTİRİN BAZILARI

Livaneli'nin, Demirtaş için "Edebiyatımızın usta kalemi" diye bahsetmesi, Twitter ve Ekşi Sözlük'te ilk sıralardaki konular arasında yer aldı.





