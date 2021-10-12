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Zülfü Livaneli'nin Selahattin Demirtaş paylaşımı olay oldu!

12.10.2021 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müzisyen, senarist, politikacı, yazar ve yönetmen Zülfü Livaneli Twitter hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu. Selahattin Demirtaş'ın Efsun adlı kitabını paylaşan Livaneli, Demirtaş'ı "Edebiyatımızın usta kalemi" olarak tanıttı.

Zülfü Livaneli'nin Selahattin Demirtaş paylaşımı olay oldu!

Ünlü sanatçı Zülfü Livaneli, Twitter hesabından Selahattin Demirtaş'ın 'Efsun' isimli imzalı romanını paylaştı. Livaneli'nin paylaşımı kısa sürede gündem olurken, tartışmanın da fitilini ateşledi.

Paylaşımına, "Edebiyatımızın usta kalemlerinden Selahattin Demirtaş’ın son romanını zevkle okuyorum. Teşekkürlerimle..." notunu düşen Livaneli'ye hem destek hem de çok sayıda eleştiri geldi.

İŞTE ZÜLFÜ LİVANELİ'YE GELEN ELEŞTİRİN BAZILARI

Livaneli'nin, Demirtaş için "Edebiyatımızın usta kalemi" diye bahsetmesi, Twitter ve Ekşi Sözlük'te ilk sıralardaki konular arasında yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Zülfü Livaneli Selahattin Demirtaş
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