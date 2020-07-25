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Zümrüdüanka dizisinde yeni sezon öncesi sürpriz veda! Sahra Şaş neden ayrıldı?

DİZİ HABERLERİ  | 25.07.2020 02:07 | Son Güncelleme

Fox TV'de Eylül ayında yeni sezonyla ekrana gelmeye hazırlanan Zümrüdüanka dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşandı. Zümrüdüanka'ya yeni dahil olan Sahra Şaş ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Yapımcı firma Pastel Film'den yapılan açıklama Sahra Şaş'ın sağlık problemleri nedeniyle ayrıldığı duyuruldu.

Zümrüdüanka dizisinde yeni sezon öncesi sürpriz veda! Sahra Şaş neden ayrıldı?

Alp Navruz ve Ceren Yılmaz’ın başrollerini paylaştığı Zümrüdüanka dizisinin kadrosuna, son olarak Kadın dizisinde rol alan Sahra Şaş'ın katıldığı açıklanmıştı. Ancak yeni bölümler başlamadan ünlü oyuncu Sahra Şaş diziye veda etti.

Sahra Şaş (2)

Zümrüdüanka dizisinin yapımcısı Pastel Film'den yapılan şu ifadelere yer verildi:

"Zümrüdüanka dizimize yeni dahil olan oyuncumuz Sahra Şaş ile yollarımızı sağlık problemlerinden dolayı anlaşarak ayırdık. Çekimler için Kapadokya’ya gelen Sahra Şaş, sette daha önce tedavi olduğu mide rahatsızlığının nüksetmesi sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

Doktorunun yoğun çalışma temposu ve stresten kaçınması tavsiyesi üzerine ortak aldığımız karar ile Sahra Şaş ile yollarımızı üzülerek ayırmış bulunmaktayız. Pastel Film ailesi olarak kendisine acil şifalar diyoruz, en yakın zamanda başka bir projede birlikte çalışmayı ümit ediyoruz."

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