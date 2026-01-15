MAGAZİN

RTÜK ceza yağdırdı! Fenomen diziler ve programlar listede! SHOW TV, NOW TV, Disney+ ve Spotify...

RTÜK, şiddeti özendirdiği gerekçesiyle SHOW TV'de yayınlanan "Veliaht" dizisine, ahlaki değerlere aykırı bulduğu NOW TV'deki "Halef" dizisi ile Disney+'taki "Konuşanlar" programına ve Spotify'daki içeriklere ceza kesti.

Öznur Yaslı İkier

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Show TV ve NOW TV ile dijital platformlar Disney+ ve Spotify hakkında toplam 5 ayrı yaptırım kararı aldı.

Yaptırımlardan en çok dikkat çekenler; Disney+’a, “Konuşanlar” programının 5 farklı bölümündeki bazı ifadelerin, Spotify’a ise bazı çalma listelerinin ve şarkıların isimlerinin "argo" olduğu gerekçesiyle yüzde 2 idari para cezası verilmesi, "milli ve manevi değerler ile genel ahlaka aykırı olduğu" gerekçesiyle de katalogdan çıkarma yaptırımının uygulanması oldu.

Kararlar, Cumhuriyet Halk Partisi kontenjanından RTÜK üyesi Tuncay Keser tarafından sosyal medya platformu X üzerinden kamuoyuna duyuruldu.

SHOW TV VE NOW TV'YE PARA CEZASI

RTÜK, TMSF denetimindeki Show TV’ye, “Veliaht” dizisinin dört farklı bölümünde yer alan bazı sahnelerde şiddetin normalleştirildiği gerekçesiyle yüzde 2 oranında idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

NOW TV’ye ise “Halef: Köklerin Çağrısı” dizisinin 11 ve 18 Aralık 2025 tarihli bölümlerinde evli bir erkeğin ikinci kez evlenmesinin, “Toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez” ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle, yüzde 2 idari para cezası verdi.

NOW TV'YE ÜRÜN YERLEŞTİRME CEZASI

NOW TV’ye ayrıca “Efsane Futbol” programının 5 farklı bölümünde, ürün yerleştirmede ölçülülük sınırının aşıldığı ve “ürüne aşırı vurgu yapılamaz” ilkesinin çiğnendiği gerekçesiyle yüzde 1 idari para cezası verildi.

Disney+’a, “Konuşanlar” programının 5 farklı bölümündeki bazı ifadelerin, Spotify’a ise bazı çalma listelerinin ve şarkıların isimlerinin argo olduğu gerekçesiyle yüzde 2 idari para cezası, "milli ve manevi değerler ile genel ahlaka aykırı olduğu" gerekçesiyle de katalogdan çıkarma yaptırımı uygulandı.

Anahtar Kelimeler:
Show TV Konuşanlar Now Tv Halef dizisi
