Lüks yaşantısıyla gündemdeydi! Kobra Murat adliyeye geldi

Daha önce '18 kilo altın, 18 ev ve 4 tane yazlığım var' diyen Kobra Murat, Balat'a yaptırdığı 4 katlı altın kaplama eviyle çok konuşulmuştu. Lüks yaşantısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Kobra Murat şimdi de adliyede görüntülendi.

'Kobra Murat' adıyla tanınan şarkıcı Murat Divandiler her adımıyla sosyal medyada gündem oluyor.

Daha önce katıldığı bir programda '18 kilo altın, 18 ev ve 4 tane yazlığım var' diyen Kobra Murat daha sonra yanlış anlaşıldığını dile getirmiş ancak bu sözleri hiç unutulmamıştı.

ADLİYEYE GELDİ

Kobra Murat şimdi de adliyede görüntülendi. Kobra Murat, "İhale ile bir ev aldık. Onun parasını yatırmaya, imza atmaya geldik" dedi.

Kobra Murat, gazetecilerin adliyeye geliş nedenine yönelik sorusu üzerine, "İhale ile bir ev aldık. Onun parasını yatırmaya, imza atmaya geldik. Hepinizi öpüyorum, evimin yanında bir arsa vardı.

Anlaşmazlık varmış aralarında, sattılar. Biz de açık arttırmaya girdik, aldık, şimdi parasını yatırmaya gidiyoruz" dedi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Öznur Yaslı İkier tarafından yayına alınmıştır

