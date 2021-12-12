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  4. Zümrüdüanka dizisinin Zümrüt’ü Ceren Yılmaz’dan Miami’den bikinili paylaşım

Zümrüdüanka dizisinin Zümrüt’ü Ceren Yılmaz’dan Miami’den bikinili paylaşım

12.12.2021 00:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zümrüdüanka dizisiyle adını duyuran Ceren Yılmaz, uzun zamandır ABD tatiline devam ediyor. New York ve Manhattan’dan sonra rotasını Miami’ye çeviren Ceren Yılmaz, bikinili pozlarıyla nefes kesti.

Zümrüdüanka dizisinin Zümrüt’ü Ceren Yılmaz’dan Miami’den bikinili paylaşım

Başrolünü Alp Navruz'la paylaştığı Zümrüdüanka dizisinden sonra ekrana ara veren Ceren Yılmaz, tatile devam ediyor. Yaz aylarında Ege'de tatil yapan ünlü oyuncu, ekim ayının ortasından beri ise Amerika'da keyif yapıyor.

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Yılmaz son olarak, pembe bikinisiyle çektirdiği video'yu Instagram'dan yayınladı. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken oyuncu, pembe şapkasıyla da dikkat çekti.

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Ceren Yılmaz, Amerika Miami'de çektirdiği fotoğraf ve video'ları sosyal medya hesaplarından yayınlamaya devam ediyor.


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Ceren Yılmaz
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