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Zürih Sportif Direktörü Thomas Bickel: Michael Frey transfer için Fenerbahçe ile anlaştık!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 16.08.2018 16:49 | Son Güncelleme

Zürih Sportif Direktörü Thomas Bickel, İsviçre basınına yaptığı açıklamada 24 yaşındaki forvetleri Michael Frey'in transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Zürih Sportif Direktörü Thomas Bickel: Michael Frey transfer için Fenerbahçe ile anlaştık!

Fenerbahçe için İsviçre'den flaş transfer açıklaması geldi! İsviçre Ligi ekiplerinden FC Zürih'in sportif direktörü Thomas Bickel, oyuncuları Michael Frey için kulüplerin anlaştığını ve kendilerinin de foırvet arayışında olduklarını, Fenerbahçe'nin son kararını beklediklerini söyledi.

Thomas Bickel, oyuncunun sağlık kontrollerinden geçerek sözleşmeyi imzalamasını beklediklerini kaydederken; "Fenerbahçe, Michael Frey ile ilgilendiğini bize resmi yazıyla bildirdi ve teklifini yaptı. Transferle ilgili son durum, kısa süre içinde belli olacak. Bu bir süreç, transfer gerçekleşemeyebilir. 24 saat içinde kesinleşmesini bekliyoruz ki, biz de yeni transfer yapalım, fazla zamanımız yok. Transfer sadece sağlık kontrolüne ve sözleşmelerin imzalanmasına kaldı. Yani son kararı Fenerbahçe verecek. Frey de gitmek istediğini söyledi, öyle olmasaydı zaten transfer görüşmesi yapmazdık" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'NİN İSTEDİĞİ MICHAEL FREY KİMDİR?

Kariyerine Young Boys altyapısında başlayan İsviçreli 1,89'luk forvet, 2014/15 yılında 3 milyon euro bonservis bedeliyle Lille'e transfer oldu. Lille'de beklentilerin altında kalan oyuncu, önce Luzern'e kiralandı, 2016/17 yılında ise 500 bin euro bonservis bedeliyle Young Boys'a geri döndü. 1994 doğumlu forvet, geçen yaz ise 400 bin euro bedelle FC Zürich'in yolunu tuttu.

24 yaşındaki Frey, mavi-beyazlı ekibin formasıyla çıktığı 39 resmi maçta 16 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

(Sporx)

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Fenerbahçe Michael Frey zürih Thomas Bickel

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