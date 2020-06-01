Zvjezdan Misimovic: Tek pişmanlığım Galatasaray

2010-11 sezonunda Galatasaray'da forma giyen ve kötü geçen yılın ardından Dinamo Moskova'ya transfer olan, bugünlerde Bosna Hersek Futbol Federasyonunda yöneticilik yapan Zvjezdan Misimovic, o dönemki transferi anlattı ve Bosna Hersek'teki son duruma değindi. İşte Misimovic'in sözleri...

"YA KAHRAMANSIN YA EZİK"

2010 yazında, Felix Magath Schalke'ye gitmişti ve ben de Schalke'nin tesislerindeydim. İmza için kalem bile hazırdı ancak reddettim. Onun yerine Galatasaray'a gittim. Türkiye'deki zamanımı unutmak istiyorum diyemem ancak orada ya zirvede, ya diptesin. Ya kahramansın, ya da eziksin.

"G.SARAY, PİŞMANLIĞIM"

Eğer savaşmasaydım ve yeterince ısırmasaydım, geldiğim noktaya gelemezdim. Kariyerimden kesinlikle memnunum, geçmişe takılan biri değilim. Tek pişmanlığım, Wolfsburg'dan Schalke'ye değil de, Galatasaray'a gitmek.

"BİRAZ OLSUN NORMALE DÖNMEK İSTERİM"

Umarım Bosna'da Ekim ayında taraftarlarla birlikte tekrar başlayabiliriz. Kuzey İrlan ile EURO 2020 playoffunda karşılaşacağız ve taraftarlarımız olmazsa büyük bir dezavantajımız olacak. Kimse her şeyin nasıl gelişeceğini bilmiyor. En azından biraz olsun normale dönmeyi umuyorum.