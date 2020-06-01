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Zvjezdan Misimovic: Tek pişmanlığım Galatasaray

GALATASARAY HABERLERİ  | 01.06.2020 10:28 | Son Güncelleme

Bir dönem Galatasaray forması giyen Zvjezdan Misimovic, sarı kırmızılı takıma transferini ve o dönemde yaşadıklarını anlattı.

Zvjezdan Misimovic: Tek pişmanlığım Galatasaray

2010-11 sezonunda Galatasaray'da forma giyen ve kötü geçen yılın ardından Dinamo Moskova'ya transfer olan, bugünlerde Bosna Hersek Futbol Federasyonunda yöneticilik yapan Zvjezdan Misimovic, o dönemki transferi anlattı ve Bosna Hersek'teki son duruma değindi. İşte Misimovic'in sözleri...

"YA KAHRAMANSIN YA EZİK"

2010 yazında, Felix Magath Schalke'ye gitmişti ve ben de Schalke'nin tesislerindeydim. İmza için kalem bile hazırdı ancak reddettim. Onun yerine Galatasaray'a gittim. Türkiye'deki zamanımı unutmak istiyorum diyemem ancak orada ya zirvede, ya diptesin. Ya kahramansın, ya da eziksin.

"G.SARAY, PİŞMANLIĞIM"

Eğer savaşmasaydım ve yeterince ısırmasaydım, geldiğim noktaya gelemezdim. Kariyerimden kesinlikle memnunum, geçmişe takılan biri değilim. Tek pişmanlığım, Wolfsburg'dan Schalke'ye değil de, Galatasaray'a gitmek.

"BİRAZ OLSUN NORMALE DÖNMEK İSTERİM"

Umarım Bosna'da Ekim ayında taraftarlarla birlikte tekrar başlayabiliriz. Kuzey İrlan ile EURO 2020 playoffunda karşılaşacağız ve taraftarlarımız olmazsa büyük bir dezavantajımız olacak. Kimse her şeyin nasıl gelişeceğini bilmiyor. En azından biraz olsun normale dönmeyi umuyorum.

"GENÇ OYUNCU YETİŞTİRMEK GEREK"

Dinamo Zagreb, bizim için bir örnek. Her sezon Hırvatistan Milli Takımı'nda yer alacak oyuncuları geliştiriyorlar. Bosna'da da genç oyuncuların gelişimi, oynamaları durumunda olacaktır. Önümüzdeki birkaç yıl televizyon gelirleri düşecek. İlk hedef genç oyuncuları yetiştirmek ve büyük liglere göndermek olmalı.

"İNSANLAR SABIRLI OLMALI"

Bosna, futbolla yaşayan bir ülke ve vatandaşlara sorsak, yarın hemen Dünya Kupası'nı alalım isterler. Bizim için ise Avrupa Şampiyonasına katılmak, Dünya Kupası ile eş değer. İnsanlar sabırlı olmalı.

"KISKANÇLIK BENİ ÇOK ETKİLEDİ"

Bence oyuncuların zayıflıkları yerine güçlü noktalarına odaklanmaları lazım. Kariyerim boyunca, kıskançlık beni çok etkiledi. 'Neden böyle bir araba sürüyor, bunu hak etmedi. Neden oyuncular maç kaybetmesine rağmen barda oturuyor, utanmaları lazım'. Öncelikle, biz de insanız ve bana hep bilerek kaybettiğimiz düşünülüyor gibi geldi. (Sporx)

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