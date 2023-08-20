1.5 ay önce doğum yapmıştı! Aslı Enver'den havuz pozu

Kısa bir süre önce Berkin Gökbudak'la nikah masasına oturan Aslı Enver, 4 Temmuz'da ilk bebeğini dünyaya getirdi. Bir kızı olan Enver, bebeğine Elay adını verdi.

Şimdilerde kızıyla ilgilenen Aslı Enver, eşi ve bebeğiyle çekilen yeni fotoğrafını takipçileriyle paylaşarak beğeni toplamıştı.

Güzel oyuncu son olarak da eşine havuzda poz vererek dikkat çekti. Doğum kilolarından 1.5 ay gibi kısa bir sürede kurtulan Aslı Enver'e beğeni yağdı.



Öte yandan biraç hafta önce kızıyla ilk kez paylaşım yapan Aslı Enver, bebeğinin yüzünü göstermemeyi tercih etmişti.

Enver, paylaşımına, "Benim güzel ailem. 4 Temmuz 2023. Hayatımın en özel günü... Ziyarete gelen, arayan, mesaj gönderen herkese yürekten teşekkürler. Mutlu, huzurlu, bol kahkahalı büyütebilmek dileğiyle. Hoş geldin Eloşum" notunu düşmüştü.

