MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 1,5 ayda 25 milyon lira zarar etti! Ev hapsi kaldırılan Serdar Ortaç yine dayanamadı! Canlı yayın açıp ağzına geleni saydı! 'Bir daha kumar soranın...'

1,5 ayda 25 milyon lira zarar etti! Ev hapsi kaldırılan Serdar Ortaç yine dayanamadı! Canlı yayın açıp ağzına geleni saydı! 'Bir daha kumar soranın...'

11.12.2024 14:55
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

TUSAŞ şehidi Cambaz'ın babası: “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma”

TUSAŞ şehidi Cambaz'ın babası: “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma”

İçerik devam ediyor
Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
11.12.2024 14:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra ev hapsi kararıyla serbest bırakılan Serdar Ortaç'ın konserleri ev hapsi nedeniyle tek tek iptal edilmişti. Ortaç'ın iptal edilen konserleri yüzünden gelecek 1,5 aydaki zararının 25 milyon lira olduğu ortaya çıkmıştı. Ünlü şarkıcı aldığı ceza sonrası sosyal medya hesaplarını kapatıp yeniden açmıştı. Serdar Ortaç yine dayanamadı ve canlı yayın açtı.

İstanbul Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

Soruşturmadaki şüpheliler arasında ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz de yer aldı. İfadelerinde suçlamaları reddedip oyuna getirildiklerini söyleyen Erbil ve Ortaç, ev hapsi kararıyla serbest bırakılmıştı.

Aldığı ev hapsi nedeniyle konserleri iptal edilen Ortaç'ın 1,5 aylık zararının 25 milyon TL olduğu öğrenilmişti. Geçtiğimiz günlerde ev hapsi kaldırılan Serdar Ortaç sahnelere de geri döndü.

serdar 3

Ortaç, bu süreçte sık sık açtığı canlı yayınlarla gündeme geldiği sosyal medya hesaplarını da kapatıp yeniden açmıştı. Ünlü isim yine dayanamadı ve takipçileriyle canlı yayın açıp sohbet etti.

ortaç 2

'HAYATIM KAYMIŞ...'

Ünlü şarkıcı 'Ne kaybı babacım, daha ne kumarı ya... Bak bir daha bana kumar soranın kafasına indireceğim, ne varsa elimde. Buradan indiremem yüz yüze. Hayatım kaymış hâlâ kumar soruyorlar bana.' diyerek ağzına geleni saydı.

ORTAÇ

DESTEK YAĞDI

Ortaç'ın bu anları kısa sürede gündem oldu. Ünlü isme; 'Söylenenlere aldırma, gerçek değerini bilen çok insan var', ' Güçlü kal, bu günler de geçecek' gibi destek yorumları geldi.

Anahtar Kelimeler:
Serdar Ortaç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son dakika | Erdoğan dünyanın konuştuğu Sednaya Hapishanesi'ni işaret etti: Vahim bir felaketin eşiğinden dönüldü!

Son dakika | Erdoğan dünyanın konuştuğu Sednaya Hapishanesi'ni işaret etti: Vahim bir felaketin eşiğinden dönüldü!

Tanesini 20 bin TL'ye satıyor! Yurt dışından bile talep var

Tanesini 20 bin TL'ye satıyor! Yurt dışından bile talep var

Köfteci Yusuf'un ardından bir köfte markası daha listeye girdi! Bakanlık içinden çıkanı ifşaladı

Köfteci Yusuf'un ardından bir köfte markası daha listeye girdi! Bakanlık içinden çıkanı ifşaladı

Adaylık tartışmasıyla uzun süre gündem olan Lütfü Savaş CHP'den ihraç edildi

Adaylık tartışmasıyla uzun süre gündem olan Lütfü Savaş CHP'den ihraç edildi

İsa Karakaş asgari ücret için net rakam verdi!

İsa Karakaş asgari ücret için net rakam verdi!

Müjdeli haberi böyle duyurdu! Osimhen imzayı atıyor... Anlaşma tamam!

Müjdeli haberi böyle duyurdu! Osimhen imzayı atıyor... Anlaşma tamam!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Columbia'dan Levis'a Marka Haftası indirimleri ve dahası burada

Columbia'dan Levis'a Marka Haftası indirimleri ve dahası burada

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.