1,5 ayda 25 milyon lira zarar etti! Ev hapsi kaldırılan Serdar Ortaç yine dayanamadı! Canlı yayın açıp ağzına geleni saydı! 'Bir daha kumar soranın...'

İstanbul Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

Soruşturmadaki şüpheliler arasında ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz de yer aldı. İfadelerinde suçlamaları reddedip oyuna getirildiklerini söyleyen Erbil ve Ortaç, ev hapsi kararıyla serbest bırakılmıştı.

Aldığı ev hapsi nedeniyle konserleri iptal edilen Ortaç'ın 1,5 aylık zararının 25 milyon TL olduğu öğrenilmişti. Geçtiğimiz günlerde ev hapsi kaldırılan Serdar Ortaç sahnelere de geri döndü.

Ortaç, bu süreçte sık sık açtığı canlı yayınlarla gündeme geldiği sosyal medya hesaplarını da kapatıp yeniden açmıştı. Ünlü isim yine dayanamadı ve takipçileriyle canlı yayın açıp sohbet etti.

'HAYATIM KAYMIŞ...'

Ünlü şarkıcı 'Ne kaybı babacım, daha ne kumarı ya... Bak bir daha bana kumar soranın kafasına indireceğim, ne varsa elimde. Buradan indiremem yüz yüze. Hayatım kaymış hâlâ kumar soruyorlar bana.' diyerek ağzına geleni saydı.

DESTEK YAĞDI

Ortaç'ın bu anları kısa sürede gündem oldu. Ünlü isme; 'Söylenenlere aldırma, gerçek değerini bilen çok insan var', ' Güçlü kal, bu günler de geçecek' gibi destek yorumları geldi.