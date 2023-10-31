1.6 milyar dolarlık mirası İsviçre'ye transfer ettiği iddia edilmişti! Süreyya Yalçın açıklama yaptı

Sosyetik güzel Süreyya Yalçın son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında. Serveti ve zayıflığıyla sık sık gündem olan Yalçın yeni iddialarla gündeme geldi.

Dünyanın en zenginleri listesinde yer alan ve 2008 yılında hayatını kaybeden iş insanı Faruk Yalçın'ın kızı olan Süreyya Yalçın'ın babasından kalan mirası yurt dışına transfer ettiği iddia edildi.

İddialara tepki gösteren ünlü isim ""Hangi çağdayız, uçakla para taşımak da nedir? Ne ortalarda konuşulduğu gibi 1.6 milyar dolarlık servetim var, ne de gizli bir yolla yurt dışına para çıkardım" dedi.

Sabah'ın sorularını yanıtlayan Süreyya Yalçın açıklamasında "20 gündür eşimle beraber Antalya'da tatildeyiz. Böyle bir para transferi yapılmadı. Bu tamamen hayal ürünü bir dedikodu. Büyük şaşkınlık içindeyim! Mahkemece elimize tutuşturulan peşin ya da nakit bir para yok ki bunu taşıyalım. Zaten telaffuz edilen o miktardaki bir parayı bankadan çekip yurt dışına taşımak da kanunen mümkün değil." cümlelerine yer verdi.





