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  4. 1 ay önce tahliye olmuştu! Bahar Candan'dan paylaşım geldi

1 ay önce tahliye olmuştu! Bahar Candan'dan paylaşım geldi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
13.10.2024 11:24
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Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçundan tutuklu yargılanan Bahar Candan bir süre önce tahliye olmuştu. Bahar Candan sosyal medyada ilk paylaşımını da yaptı.

1 ay önce tahliye olmuştu! Bahar Candan'dan paylaşım geldi

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçundan tutuklu yargılanan ve hakkında 44 yıla kadar hapis cezası istenen Bahar Candan tahliye olmuştu.

Candan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ailesine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söylemişti.

Fenomen Bahar Candan, "Çok zor günlerdi, inanamıyorum. Şu anda çok duygusalım. Cezaevinde derslerime çalıştım, en önemli önceliğim okulumu bitirmek. Ailemi, erkek arkadaşımı çok özledim. Son yıllarda biraz dejenere olsam da sosyal medyada akıl dışı paylaşımlarda bulunsam da böyle bir ailede bulunuyorum. Özüme döndüm diyebilirim" demişti.

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Cezaevinden çıktıktan bir ay sonra Bahar Candan geçmişteki paylaşımlarını anımsatan bir poz paylaşarak "Merhaba dünya geri döndüm" dedi.

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Bahar Candan tahliye olduktan sonra ailesiyle tatile çıkmıştı. Bikini pozlarını ise ablası Nihal Candan paylaşmıştı.

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