1 ayda 10 kilo verip, verdiği kiloları geri almıştı! Nurgül Yeşilçay yine diyette! Davet tarzıyla göz doldurdu

İkinci Bahar, Asmalı Konak, Melekler Adası, Belalı Baldız, Paramparça, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Gülperi ve son olarak Veda Mektubu gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay yine gündemde.

Bir ara sıkı diyet yaparak fit haliyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Nurgül Yeşilçay 1 ayda tam 10 kilo vermişti. 16 saat aç kalarak kilo verdiği açıklayan ünlü oyuncu yaz aylarında verdiği kiloları geri aldı.

10 günlük tatilinde 3 kilo alan Nurgül Yeşilçay şimdi yeniden diyete girdi. Diyet yaparken çok zorlandığını söyleyen ünlü isim 2 kilo verdiğini söyledi.

'Yiyip, içip, gezip, eğlenmeyi seviyorum' diyen Yeşilçay 'Bu yüzden diyet yaparken çok zorlanıyorum, diyet yapmak dünyanın en zor şeylerinden biri. Ama uğraşıyorum' ifadelerini kullandı.

ARALIKLI ORUÇ YAPMIŞTI

Yeşilçay daha önce aralıklı oruç yaptığını söylemiş ve "Gece yatmadan dört saat önce yemeyi bırakıyorsun, sabah kalktıktan sonra dört saat aç kalıyorsun sonra yemek yiyorsun. Mümkün mertebe tatlı, çikolata yok" demişti.

YORUM YAĞDI

Özel bir davete siyahlar içerisinde gelen Nurgül Yeşilçay derin göğüs dekoltesiyle adeta göz doldurdu. Ünlü ismin bu haline sosyal medyada; 'harika görünüyor', 'çok şık', 'her haliyle çok güzel', 'olay kadın' gibi yorumlar yapıldı.