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1 Litre Gözyaşı dizisine sürpriz oyuncu

DİZİ HABERLERİ  | 14.09.2018 22:42 | Son Güncelleme

Yakında Kanal D ekranında izleyicisi ile buluşacak olan, Med Yapım-MF Yapım imzalı, 1 Litre Gözyaşı dizisinin başrol oyuncuları arasına genç ve başarılı Mert Yazıcıoğlu da katıldı.

1 Litre Gözyaşı dizisine sürpriz oyuncu

Ailenin önemini, inancın gücünü ve hayatın güzelliklerini gözler önüne serecek olan dizide Mahir karakterini canlandıracak olan genç oyuncu ; “Gerçek bir hayat hikayesinin uyarlamasında yer almak çok heyecan verici. Sevdiğim, uzun zamandır takip edip çalışmak istediğim oyuncularla çalışıyorum. Yönetmenim Serhan Şahin’le çalışmak mutluluk verici...” dedi.

Yönetmenliğini Serhan Şahin’in yaptığı, senaryosunu Neşe Şen, Sertaç Ergin, Gül Meriç Özen’in kaleme aldığı, başrollerinde Sanem Çelik, Miray Daner, Tolga Tekin ve Mert Yazıcıoğlu’nun yer aldığı 1 Litre Gözyaşı yakında Kanal D’de!

mert

1 LİTRE GÖZYAŞI DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Ailenin önemini, inancın gücünü ve hayatın güzelliklerini gözler önüne serecek olan 1 Litre Gözyaşı’nda Sanem Çelik ve Miray Daner ’e; Tolga Tekin, Helin Kandemir, Görkem Mete ve Revna Çolak eşlik edecek. Cihan (Miray Daner) ve ailesinin hayat mücadelesini; anı yaşamanın değerine vurgu yaparak anlatacak 1 Litre Gözyaşı’nın genel hikayesi ise şöyle;

Cihan, büyük bir heyecanla üniversiteye hazırlanmaktadır. Hayal ettiği gibi üniversiteyi kazandığında başka bir heyecanın da içinde bulur kendini: “Aşk”. Yaşamaya yeni başladığını hisseden Cihan, aslında tedavisi olmayan bir hastalığa yakalanmıştır ve bunu ilk öğrenen annesi Figen olur. Figen, kızının ömrü yettiğince onun hayatını benzersiz ve kızının hak ettiği gibi geçirebilmesi için çetin bir mücadeleye girişir.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
göle maya çalmayı bırakın. dizinin tutmayacağı adından belli. 13 hafta zorla izletip, sonra yayından kaldıracaklar. ne koparsanız kar hesabı işte
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