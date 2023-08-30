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  4. 1 milyon TL’lik ödüle çok yaklaşmıştı! Kim Milyoner yarışmacısının annesi aldığı parayı duyunca...

1 milyon TL’lik ödüle çok yaklaşmıştı! Kim Milyoner yarışmacısının annesi aldığı parayı duyunca...

30.08.2023 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e bu hafta katılan yarışmacı milyonluk soruyu görmeye bir adım kala yanlış yanıt vererek yarışmadan elendi. Recep Murat Yalçınkaya'nın annesi ise oğlunun aldığı parayı duyunca ünlü sunucuya bakın ne dedi.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de zaman zaman ilginç anlar heyecanlı dakikalar yaşanıyor. Son olarak yarışmaya katılan Recep Murat başarılı yarışma performansıyla dikkat çekti.

Recep Murat Yalçınkaya iyi bir yarışma çıkarırken milyonluk soruyu görmeye bir adım kala doğru yanıtı veremedi. 11'inci 400 bin liralık soruya kadar ulaşan yarışmacının karşısına, "Fransa'nın en uzun kara sınırı hangi ülkeyledir?" sorusu çıktı.

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ANNESİNİN TEPKİSİ GÜNDEM OLDU

Yarışmacı uzunca düşündükten sonra soruya 'D- Almanya' cevabını verdi. Ancak doğru cevap 'C- Brezilya' idi. Yarışmacı eğer soruya doğru cevap verseydi 1 milyon TL'lik büyük ödül sorusunu açtıracaktı ancak ne yazık ki elendi.

Ekran Alıntısı

Yarışmacının verdiği cevap sonrası annesinin verdiği tepki ise Kenan İmirzaloğlu'nı güldürdü.

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KENAN İMİRZALIOĞLU: NASİP Mİ GAZA MI GELDİ?

Anne Yalçınkaya oğluna, "Keşke çekilseydin Recep! 30 bin lirayla mı veda ediyor? Azmış Kenan bey! Canı sağ olsun. 200 ile ne güzel bir şeyler yapardık. Tüh bayağı da durduk burada" dedi.

Kenan İmirzalıoğlu ise anneye "Yarım saat önce 30 da yoktu. 200'ü görünce 30 az gelir. Nasip mi gaza geldi" dedi.

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