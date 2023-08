Sınıfının en iyisi! Sennheiser kulaklıkta kısa süreliğine 890 TL indirim

Müzik, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Heyecan verici bir melodi ya da içimize dokunan bir şarkı, bizi tamamen farklı bir dünyaya götürebilir. Ancak, bu müzik deneyimini gerçekten hissetmek için doğru ekipmana sahip olmak önemlidir. Kaliteli bir kulaklığa sahip olarak her bir enstrümanı, her bir notayı kristal berraklığında duymak, dinlediğiniz müziği gerçek anlamda yaşamak ister misiniz? Yanıtınız "Evet!" ise bu duyurumuza mutlaka kulak vermelisiniz: Sennheiser CX Plus True Wireless Kulaklık kısa süreliğine 890 TL indirimle satışta! Kullanıcılarından tam not alan ürünü sizin için inceledik. Gelin birlikte keşfedelim.

Sennheiser CX Plus True Wireless Kulaklık, Siyah

Ürün özellikleri

Kablosuz ve True Wireless teknolojisine sahip olan bu kulaklık, her iki kulaklığı bağımsız olarak kullanmanıza olanak tanır.

Bluetooth 5.2 teknolojisiyle güçlendirilmiştir, bu da daha hızlı ve daha istikrarlı bir bağlantı sağlar.

Smart Control uygulamasıyla kulaklık ayarlarını özelleştirebilir, EQ ayarlarını değiştirebilir ve kullanım deneyiminizi kişiselleştirebilirsiniz.

Dahili mikrofonlar sayesinde eller serbest telefon görüşmeleri yapabilirsiniz.

Kulaklıklar, IPX4 suya ve ter dökülmelerine dayanıklıdır, bu sayede spor yaparken veya yağmurlu havalarda kullanabilirsiniz.

Aktif gürültü engelleme özelliği sayesinde, çevre seslerini bastırabilir ve sadece müziğinizi duyabilirsiniz.

Taşıma kutusu ile 24 saate kadar müzik çalma süresi sunar.

USB-C bağlantı noktasıyla hızlı bir şekilde şarj edebilirsiniz.

Dışarıdan gelen sesleri algılamak için kullanılan bir transparan işitme modu bulunur.

Kulaklıklar, ergonomik olarak tasarlanmıştır ve rahat bir şekilde kulaklarınıza oturur.

Müzik kontrolü için dokunmatik kontrolleri vardır.

Ses kalitesi yüksektir ve Sennheiser'in ünlü ses kalitesini sunar.

Kullanıcılar ne diyor?

"Airpods 2. Nesil’den geçiş yaptım. Ürünü uzun bir süredir takip etmekteydim ve beklentilerimin çok üzerinde bir performansı mevcut."

"İyi paketlenmişti ve gayet hızlı geldi. Ürün müzik dinleme zevkime seviye atlattı. Teşekkürler."

"Ses kalitesi çok iyi. Cihazlar arası geçişi sorunsuz. Şeffaf mod olması gerektiği gibi, ANC daha iyi olabilirdi ancak yine de güzel. Dokunmatik kontrolleri alıştıktan sonra oldukça kullanışlı. Ergonomik olarak küçük kulakları rahatsız etme ihtimali çok yüksek. Aynı zamanda kulak kepçesi ve iç kısmı küçük olanlarda büyük duruyor."

Bu içerik 24 Ağustos 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

