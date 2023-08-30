Aleyna Tilki bikinili hallerini paylaştı! Ayaklarını görenler "Abla Icardi misin?" dedi

Aleyna Tilki gerek cesur tarzı gerekse özel hayatı ile sık sık magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Son olarak Ayrı Gitme şarkısıyla büyük beğeni toplayan şarkıcı son olarak nehir kıyısından pozlarını paylaştı.

'Sen Olsan Bari', 'Dipsiz Kuyum' ve 'Yalnız Çiçek' gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Aleyna Tilki tanga bikinisini giyip fiziğini sergiledi.

Aleyna Tilki'nin bir nehir kenarında verdiği bikinili pozlar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Ancak Aleyna Tilki'nin pozlarında ayak detayı tüm fotoğrafın önüne geçti. "Nehir ruhu perileri ve büyülü doğa" notuyla paylaşım yapan Tilki'ye "O ayaklar ne", "Abla Icardi misin maşallah?", "O ayak parmakları nasıl oldu?" yorumları geldi.



