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1 yaşına giren danasına doğum günü yaptı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 18.01.2019 10:34 | Son Güncelleme

Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde bir kişinin, 1 yaşına giren danası için yaptığı doğum günü kutlaması sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde bir kişi, 1 yaşına giren danası için doğum günü kutlaması yaptı. Üzerine mum dikilen yem dolu kapla ahıra giren dananın sahibi, 'mutlu yıllar sana' diyerek hayvanının doğum gününü kutladı. Doğum gününde çekilen görüntüler sosyal medyada da en çok izlenenler arasında yerini aldı.

"ÇOCUĞUM GİBİ SEVDİĞİM İÇİN SÜRPRİZ YAPAYIM"

Çok sevdiği için ona bir doğum günü yapmak istediğini belirten dana sahibi, “Sadece çocuklara mı doğum günü kutlanır? Bende dedim danam doğum günü kutlayayım. O da mutlu olur ve inanıyorum mutlu olacağına. İyi ki doğmuş iyi ki aramızda. Onu çok sevdiğim için çocuğum gibi sevdiğim için ona sürpriz yapayım istedim. 15 gün sonra da kardeşi doğacak annesinin adı da Sarıkız” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon Dana doğum günü

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