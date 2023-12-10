10 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Yargı, Teşkilat, Altın Kafes, Kirli Sepeti, MasterChef All Star reyting birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 10 Aralık Pazar gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları Survivor gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 10 Aralık Pazar gününün reyting sonuçları...

10 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

10 Aralık Pazar gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

GEÇEN HAFTANIN (3 ARALIK) REYTİNG SONUÇLARI

3 Aralık Pazar günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total’de 1. sırada Kanal D’de izleyici ile buluşan “Yargı”, 2. sırada TRT 1’de ekranlara gelen “Teşkilat”, 3. sırada ise Fox’ta yayınlanan “Kirli Sepeti” yer aldı.

AB’de 1. sırada “Yargı”, 2. sırada “Teşkilat”, 3. sırada ise “MasterChef Türkiye All Star” yer aldı.

Atv’nin yeni dizisi Altın Kafes ilk bölümüyle Total’de 14. sırada, AB’de 23. sırada, ABC’de ise 20. sırada yer aldı.







