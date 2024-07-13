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  4. 10 bin dolarlık nafaka ile gündemdeydi… Cem Yılmaz'a emekli maaşı soruldu! Böyle sitem etti

10 bin dolarlık nafaka ile gündemdeydi… Cem Yılmaz'a emekli maaşı soruldu! Böyle sitem etti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.07.2024 12:26
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Son dönemde eski eşi Ahu Yağtu ile arasındaki nafaka krizi ile adından söz ettiren ünlü komedyen Cem Yılmaz geçtiğimiz günlerde lüks teknesini satmış ve fiyatı sorulunca dolar kuru ile yanıt vermişti. Cem Yılmaz'a şimdi de emekli maaşı soruldu. Ünlü komedyen böyle sitem etti.

10 bin dolarlık nafaka ile gündemdeydi… Cem Yılmaz'a emekli maaşı soruldu! Böyle sitem etti

MYNET- Son dönemde özel hayatı ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Cem Yılmaz geçtiğimiz günlerde lüks teknesini satmış ve fiyatı ile çok konuşulmuştu.

Yılmaz'ın yaz aylarını geçirdiği ve daha önce Ahu Yağtu, Defne Samyeli ve Serenay Sarıkaya'yı ağırladığı teknesini tam tamına 55 milyon TL'ye satıldığı iddia edilmiş ünlü komedyene teknesinin fiyatı sorulunca dolar kuru ile yanıt vermişti.

Cem Yılmaz teknesini sattığını ve tatil için bir emekli olarak Bodrum'daki yazlığını açtığını söyledi. Bunun üzerine Yılmaz'a 'emekli maaşınız yetiyor mu?' diye soruldu.

CEM YILMAZ

'EMEKLİ MAAŞI YETMİYOR'

Ünlü komedyen ise 'emekli maaşı yetmiyor. kimseye de yetmeyecek bu haliyle' diyerek sitemli bir yanıt verdi. Sosyal medyada; 'çok doğru kimseye yetmiyor', 'bunlara bile yetmiyorsa biz ne yapalım' gibi yorumlar yapıldı.

Express
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emekli maaşı Cem Yılmaz
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