10 bin dolarlık nafaka ile gündemdeydi… Cem Yılmaz'a emekli maaşı soruldu! Böyle sitem etti

MYNET- Son dönemde özel hayatı ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Cem Yılmaz geçtiğimiz günlerde lüks teknesini satmış ve fiyatı ile çok konuşulmuştu.

Yılmaz'ın yaz aylarını geçirdiği ve daha önce Ahu Yağtu, Defne Samyeli ve Serenay Sarıkaya'yı ağırladığı teknesini tam tamına 55 milyon TL'ye satıldığı iddia edilmiş ünlü komedyene teknesinin fiyatı sorulunca dolar kuru ile yanıt vermişti.

Cem Yılmaz teknesini sattığını ve tatil için bir emekli olarak Bodrum'daki yazlığını açtığını söyledi. Bunun üzerine Yılmaz'a 'emekli maaşınız yetiyor mu?' diye soruldu.

'EMEKLİ MAAŞI YETMİYOR'

Ünlü komedyen ise 'emekli maaşı yetmiyor. kimseye de yetmeyecek bu haliyle' diyerek sitemli bir yanıt verdi. Sosyal medyada; 'çok doğru kimseye yetmiyor', 'bunlara bile yetmiyorsa biz ne yapalım' gibi yorumlar yapıldı.

