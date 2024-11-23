MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 10 bin dolarlık nafaka krizi ile gündemdeydi! Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'dan olay paylaşım

10 bin dolarlık nafaka krizi ile gündemdeydi! Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'dan olay paylaşım

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
23.11.2024 14:13
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Kardeşlerim dizisinde hayat verdiği 'Suzan Ercan' karakteri ile adından söz ettiren Ahu Yağtu bir süredir eski eşi Cem Yılmaz ile yaşadığı nafaka krizi ile gündemdeydi. Ahu Yağtu'dan şaşırtan bir kare geldi. Ünlü ismin yaptığı doğum günü kutlaması yeni bir aşka mı yelken açtı sorusunu akıllara getirdi.

10 bin dolarlık nafaka krizi ile gündemdeydi! Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'dan olay paylaşım

Ünlü oyuncu ve manken Ahu Yağtu 2012 yılında Cem Yılmaz ile hayatını birleştirmişti. Evliliklerinden Kemal adını verdikleri bir oğulları olan çift, 2013 yılında 20 aylık evliliklerini bitirmişti.

Boşanmanın ardından Cem Yılmaz'ın, oğlu Kemal için aylık 10 bin dolar nafaka, Ahu Yağtu'ya 500 bin dolar tazminat ödenmesine karar verilmişti.

ahu cem

DOLAR ÖDEMEK İSTEMEDİ

Yıllardır oğlu için 10 bin dolar nafaka ödeyen Cem Yılmaz, dolar kurunun aşırı artışından sonra nafakanın TL'ye çevrilmesini talep etmişti. Ancak mahkeme talebini reddetmişti.

ahu yağtı

Son dönemde nafaka krizi ile gündemde olan ünlü çiftten Ahu Yağtu bu defa son paylaşımıyla kafaları karıştırdı. Ünlü isin 'Doğum günün kutlu olsun aşkım' notunu düşerek bir kare paylaştı ve beyaz kalp emojileri koydu.

AŞK POZU ŞAŞIRTTI

Ahu Yağtu'nun bu paylaşımı yeni aşka bir aşka yelken açtığı iddiaları beraberinde getirdi. Ancak konuya dair herhangi bir açıklama gelmedi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz Ahu Yağtu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da korkunç olay: Annesini, ağabeyini ve kardeşini bıçakladı

İstanbul'da korkunç olay: Annesini, ağabeyini ve kardeşini bıçakladı

İstanbul'da kar başladı! Bütün şehir lodos ve yağışa teslim

İstanbul'da kar başladı! Bütün şehir lodos ve yağışa teslim

En düşük emekli maaşı 2025 yılında ne kadar olacak?

En düşük emekli maaşı 2025 yılında ne kadar olacak?

Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı hesap veriyor!

Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı hesap veriyor!

Trabzonspor'un isteyip alamadığı Paul Onuachu, Süper Lig devine imza atmak üzere! 13 milyon Euro'dan kapıyı açtılar, pazarlıklar başladı...

Trabzonspor'un isteyip alamadığı Paul Onuachu, Süper Lig devine imza atmak üzere! 13 milyon Euro'dan kapıyı açtılar, pazarlıklar başladı...

Kerem Aktürkoğlu'nun Barcelona'ya transfer olacağını açıkladı! Galatasaray'ın eski futbolcusundan flaş açıklama

Kerem Aktürkoğlu'nun Barcelona'ya transfer olacağını açıkladı! Galatasaray'ın eski futbolcusundan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı! Dev indirimler burada

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı! Dev indirimler burada

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.