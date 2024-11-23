10 bin dolarlık nafaka krizi ile gündemdeydi! Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'dan olay paylaşım

Ünlü oyuncu ve manken Ahu Yağtu 2012 yılında Cem Yılmaz ile hayatını birleştirmişti. Evliliklerinden Kemal adını verdikleri bir oğulları olan çift, 2013 yılında 20 aylık evliliklerini bitirmişti.

Boşanmanın ardından Cem Yılmaz'ın, oğlu Kemal için aylık 10 bin dolar nafaka, Ahu Yağtu'ya 500 bin dolar tazminat ödenmesine karar verilmişti.

DOLAR ÖDEMEK İSTEMEDİ

Yıllardır oğlu için 10 bin dolar nafaka ödeyen Cem Yılmaz, dolar kurunun aşırı artışından sonra nafakanın TL'ye çevrilmesini talep etmişti. Ancak mahkeme talebini reddetmişti.

Son dönemde nafaka krizi ile gündemde olan ünlü çiftten Ahu Yağtu bu defa son paylaşımıyla kafaları karıştırdı. Ünlü isin 'Doğum günün kutlu olsun aşkım' notunu düşerek bir kare paylaştı ve beyaz kalp emojileri koydu.

AŞK POZU ŞAŞIRTTI

Ahu Yağtu'nun bu paylaşımı yeni aşka bir aşka yelken açtığı iddiaları beraberinde getirdi. Ancak konuya dair herhangi bir açıklama gelmedi.