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10 dakikada 10 metre uzunluğunda kol böreği yedi

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YAŞAM  | 16.03.2019 20:05 | Son Güncelleme

Bursa'da düzenlenen "En Uzun Börek Yeme Yarışması"nda birinciliği, 10 dakikada 10 metre uzunluğundaki kol böreğini yiyen kişi elde etti.

Yarışmacılardan Orhan Zeydan'ın 10 metre uzunluğunda kol böreği yiyerek birinciliği elde etti.

Bursa'da '5. Geleneksel Börek Festivali'

Bir börek imalat firmasının Osmangazi ilçesinde düzenlediği "5. Geleneksel Börek Festivali" kapsamındaki etkinlikte 40 yarışmacı, 360 metre uzunluğundaki böreği 10 dakikada tüketmeye çalıştı.
Yarışmacılardan Orhan Zeydan'ın 10 metre uzunluğunda kol böreği yiyerek birinciliği elde ettiği yarışmada, Gökhan Taşçı 8,40 metre ile ikinci, Uğur Zorlu da 6,40 metre ile üçüncü oldu.
Yarışmada, birinciye bin 500 yüz lira değerinde hediye çeki ve 2 çeyrek altın, ikinciye 750 lira değerinde hediye çeki, üçüncüye ise 500 lira değerinde hediye çeki verildi. Börek imalatı firmasının sahibi Hasan Acar, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce 2 bin 23 metrelik börek yaptıklarını aktardı.
"En Uzun Börek Yeme Yarışması"nı düzenlemeye başladıklarını belirten Acar, "Dünyanın birçok yerinde çeşitli festivaller düzenleniyor. Biz de ülkemizde milli yiyeceklerimize sahip çıkmak için böyle bir yarışma düzenledik. İleriki yıllarda da Bursa'da 'Balkan Börek Festivali' düzenleyerek Bursa'nın adını dünyaya duyurmak istiyoruz." diye konuştu.
Festival için yaklaşık 400 kilogram börek yaptıklarını anlatan Acar, "Yaptığımız börekleri vatandaşlara dağıtacağız. Bu yarışmayı inşallah her sene yapacağız." ifadesini kullandı. (AA)
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bursa En Uzun Börek Yeme Yarışması

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