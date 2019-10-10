10 Ekim Dünya Evsizler Günü

Dünyada başta işsizlik olmak üzere birçok sebepten dolayı sokaklarda yaşamak zorunda kalanlara her geçen gün yenileri ekleniyor. Amerika Konut ve Kentsel Geliştirme Departmanı'nın düzenlediği son rapora göre Amerika’da yaklaşık olarak 553 bin, Avrupa’da ise Avrupa Birliği destekli "Home EU" kuruluşunun raporuna göre yaklaşık olarak 3 milyon evsiz bulunduğu belirtiliyor. Amerika'nın California eyaletindeki evsizler az sayıdaki eşyalarıyla hayatlarını parklarda sürdürüyor. (AA)
Almanlar tarafından inşa edilmişti! Asırlık köprü hala ayakta
Elektronik sigara, kansere mi sebep oluyor?
İkinci beynimiz! O bozulursa her şey bozulur
Akın akın gidiyorlar! Bu şelale aşk acısını dindiriyor
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Flaş gelişme
Sela okuyan müezzine saldırmışlardı! O davada karar belli oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum