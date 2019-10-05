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10 erkek çocuğun ardından nihayet kız çocukları oldu

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
YAŞAM  | 05.10.2019 04:27 | Son Güncelleme

İngiltere’de yaşayan 39 yaşındaki Alexis Brett, art arda dünyaya getirdiği 10 erkek çocuğun ardından nihayet artık evdeki tek kadın değil.

Türkiye’de insanların erkek çocuk sahibi olabilmek için çok çocuk yaptıklarına hepimiz bir şekilde şahit olmuşuzdur. Hatta dilimizde “ilkinde erkeği buldu” gibi bir ifade biçimi bile vardır.

Ancak İngiltere’de yaşayan Brett ailesi için durum tam tersi diyebiliriz. Alexis ve David Brett çifti 10 erkek çocuğun ardından nihayet 11’inci çocukta kız çocuk sahibi olmayı başarmış.

Haftada 49 defa çamaşır makinesi çalıştıran, her gün saatlerce ev temizliği yapan anne Alexis Brett duygularını “bulutların üzerindeyim” şeklinde ifade ediyor.

Artık evdeki 11 erkeğin arasındaki tek kadın olmamanın verdiği mutluluk da cabası.


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Anahtar Kelimeler:
ingiltere Alexis Brett kız çocuğu bebek doğum

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