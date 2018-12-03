YEMEK

10 günde 4 kilo verdiren diyet menüsü

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 03.12.2018 14:16 | Son Güncelleme

Metabolizmanızı hızlandırmak ve hızlı bir şekilde yağ yağ yakmak istiyorsanız bahsedeceğimiz bu diyete göz atabilirsiniz. Ancak çok önemli bir uyarıda bulunalım: Kronik bir rahatsızlığınız ya da sindirim probleminiz var ise bu diyetten uzak durmalısınız. Uzmanınız onay verdiği taktirde diyete başlayabilirsiniz.

10 günde 4 kilo verdiren diyet menüsü

Sağlık durumunuzda hiçbir problem yoksa ve sadece metabolizmanızı hızlandırmak istiyorsanız size işinize yarayacak bir menüden bahsedeceğiz. Diyetin temel amacı kilo almanıza neden olan işlenmiş gıdaları, doymuş yağları ve şekeri hayatınızdan çıkarıp sizi sağlığınıza kavuşturmak.

Bu diyeti yaparken bir adet yasaklılar listeniz olacak:

gazlı

. Alkol
. İşlenmiş etler
.Rafine un
. Rafine edilmiş şeker
. Gazlı ve şekerli içecekler
. Alkolsüz meşrubatlar

Diyet listesi:

Kahvaltı

peynirli

İlk tercih: Bir kase yoğurt, az yağlı peynirli sandviç ve bir elma.

İkinci tercih: 4 adet tam tahıllı kraker, 2 dilim yağsız peynir, bir fincan sebze sütü ve bir adet portakal.

Üçüncü tercih: Az yağlı peynirle hazırlanan sandviç, elma ve yeşil çay.

Öğle yemeği

ton balığı

İlk tercih: Bir porsiyon ton balığı (az yağlı), zeytinyağlı lahana salatası, 2 adet haşlanmış yumurta.

İkinci tercih: Tavuk göğsü ve meyve salatası.

Üçüncü tercih: Domates soslu haşlanmış kabak ve peynir salatası.

Dördüncü seçenek: 150 gram ızgara balık ve çoban salata.

Ara öğün

meyve salatası

İlk tercih: Bir su bardağı az yağlı yoğurt ve bir çay kaşığı chia tohumu.

İkinci tercih: Meyve salatası

Üçüncü tercih: Bir dilim kepek ekmeği üzerine reçel

Akşam yemeği

ızgara

İlk tercih: Izgara tavuk göğsü, haşlanmış kabak, çoban salata

İkinci tercih: Izgara yağsız et ve çoban salatası

Üçüncü tercih: Mantarlı omlet

Dördüncü tercih: Bir kase tavuk suyuna çorba, haşlanmış sebze.

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