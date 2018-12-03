10 günde 4 kilo verdiren diyet menüsü

Sağlık durumunuzda hiçbir problem yoksa ve sadece metabolizmanızı hızlandırmak istiyorsanız size işinize yarayacak bir menüden bahsedeceğiz. Diyetin temel amacı kilo almanıza neden olan işlenmiş gıdaları, doymuş yağları ve şekeri hayatınızdan çıkarıp sizi sağlığınıza kavuşturmak.
. Alkol
. İşlenmiş etler
.Rafine un
. Rafine edilmiş şeker
. Gazlı ve şekerli içecekler
. Alkolsüz meşrubatlar
Kahvaltı
İlk tercih: Bir kase yoğurt, az yağlı peynirli sandviç ve bir elma.
İkinci tercih: 4 adet tam tahıllı kraker, 2 dilim yağsız peynir, bir fincan sebze sütü ve bir adet portakal.
Üçüncü tercih: Az yağlı peynirle hazırlanan sandviç, elma ve yeşil çay.
Öğle yemeği
İlk tercih: Bir porsiyon ton balığı (az yağlı), zeytinyağlı lahana salatası, 2 adet haşlanmış yumurta.
İkinci tercih: Tavuk göğsü ve meyve salatası.
Üçüncü tercih: Domates soslu haşlanmış kabak ve peynir salatası.
Dördüncü seçenek: 150 gram ızgara balık ve çoban salata.
Ara öğün
İlk tercih: Bir su bardağı az yağlı yoğurt ve bir çay kaşığı chia tohumu.
İkinci tercih: Meyve salatası
Üçüncü tercih: Bir dilim kepek ekmeği üzerine reçel
Akşam yemeği
İlk tercih: Izgara tavuk göğsü, haşlanmış kabak, çoban salata
İkinci tercih: Izgara yağsız et ve çoban salatası
Üçüncü tercih: Mantarlı omlet
Dördüncü tercih: Bir kase tavuk suyuna çorba, haşlanmış sebze.
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