Yalancı kelle paça nasıl yapılır? Gerçeğini aratmayan pratik çorba tarifi

İşte gerçeğini aratmayan, yapımı kolay yalancı kelle paça tarifi.

MALZEMELER

300 gram haşlanmış didiklenmiş dana eti

5 su bardağı et suyu

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

Terbiyesi için:

1 yumurta sarısı

3 yemek kaşığı yoğurt

Yarım limonun suyu

Sosu için:

2-3 diş sarımsak

2 yemek kaşığı sirke

İsteğe göre pul biber

NASIL YAPILIR?

Tereyağını tencerede eritip unu ekleyin ve kokusu çıkana kadar kısa süre kavurun. Et suyunu azar azar ilave ederek topaklanmaması için sürekli karıştırın. Ardından didiklenmiş eti ekleyerek yaklaşık 10 dakika pişirin.

Ayrı bir kapta yoğurt, yumurta sarısı ve limon suyunu iyice çırpın. Çorbanın sıcak suyundan birkaç kaşık alarak terbiyeyi ılıştırın.

Karışımı yavaşça tencereye eklerken çorbayı sürekli karıştırın. Birkaç dakika daha kısık ateşte pişirip ocaktan alın.

Ezilmiş sarımsak ile sirkeyi karıştırın. Yalancı kelle paçayı servis ederken üzerine sarımsaklı sirkeden gezdirin. İsteğe göre tereyağında kızdırılmış pul biber de ekleyebilirsiniz.