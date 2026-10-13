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Yalancı kelle paça nasıl yapılır? Gerçeğini aratmayan pratik çorba tarifi

Sonbahar ve kış aylarının gelmesiyle birlikte kelle paça sezonu da açıldı. Lezzetiyle soğuk günlerin vazgeçilmezlerinden biri olan kelle paça çorbası, yapımının zahmetli olması nedeniyle evde hazırlaması göz korkutabiliyor. Ancak kelle paça lezzetini evde çok daha pratik bir şekilde yakalamak mümkün. İ

Yalancı kelle paça nasıl yapılır? Gerçeğini aratmayan pratik çorba tarifi
Gökçen Kökden

İşte gerçeğini aratmayan, yapımı kolay yalancı kelle paça tarifi.

MALZEMELER

300 gram haşlanmış didiklenmiş dana eti
5 su bardağı et suyu
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı un

Terbiyesi için:

1 yumurta sarısı
3 yemek kaşığı yoğurt
Yarım limonun suyu

Sosu için:

2-3 diş sarımsak
2 yemek kaşığı sirke
İsteğe göre pul biber

NASIL YAPILIR?

Tereyağını tencerede eritip unu ekleyin ve kokusu çıkana kadar kısa süre kavurun. Et suyunu azar azar ilave ederek topaklanmaması için sürekli karıştırın. Ardından didiklenmiş eti ekleyerek yaklaşık 10 dakika pişirin.

Ayrı bir kapta yoğurt, yumurta sarısı ve limon suyunu iyice çırpın. Çorbanın sıcak suyundan birkaç kaşık alarak terbiyeyi ılıştırın.

Karışımı yavaşça tencereye eklerken çorbayı sürekli karıştırın. Birkaç dakika daha kısık ateşte pişirip ocaktan alın.

Ezilmiş sarımsak ile sirkeyi karıştırın. Yalancı kelle paçayı servis ederken üzerine sarımsaklı sirkeden gezdirin. İsteğe göre tereyağında kızdırılmış pul biber de ekleyebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
kelle paça yemek
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