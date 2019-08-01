10 gündür boynunda kavanoz parçasıyla gezen kedi, kurtarıldı

Şahin Tepesi mevkiinde 10 gün önce vatandaşlar tarafından boynuna takılan cam kavanoz parçasıyla görülen kedi, kendisine yardım etmek isteyen itfaiye erlerinden kaçmış, bir türlü yakalanamamıştı.

ŞEHİR DIŞINDAN GELDİ

Kediyi sokakta besleyen ve KPSS nedeniyle şehir dışında bulunan bulunan Hatice Yetiş (24) çağrıldı. Mahalleye gelen Yetiş, mama vermek için çağırdığı kediyi önce sevip, sakinleştirdi. Ardından üzerine sepet kapatarak yakaladı. Yetiş'in durumu bildirmesi üzerine genç kızın evine itfaiye ekibi sevk edildi.

Eldivenle kediyi tutan itfaiye erleri, boynuna takılan cam kavanoz parçasını çekiçle kırarak, hayvanı 10 günlük çilesinden kurtardı. Boynunda herhangi bir yaralanma olmayan kedi, daha sonra mahalle sakinlerinin alkışları arasında sokağa salındı.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan Yetiş, kediye daha önce bakıp, beslediğini söyledi.

Mahalle sakinlerinden Sevgi Gönüleri ise ilk olarak 10 gün önce kediyi çöp kenarında fark ettiğini, daha sonra yakalamak için uzun uğraşlar verdiklerini vurguladı.