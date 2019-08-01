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10 gündür boynunda kavanoz parçasıyla gezen kedi, kurtarıldı

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YAŞAM  | 01.08.2019 00:21 | Son Güncelleme

Hatay'ın İskenderun ilçesinde mahallelinin on günden bu yana boynundaki cam kavanoz parçasından kurtarmak için çeşitli yöntemler deneyerek kurtarmaya çalıştığı kedi, şehir dışından çağrılan daha önce bakımını üstlendiği kadın tarafından yakalandı.

Şahin Tepesi mevkiinde 10 gün önce vatandaşlar tarafından boynuna takılan cam kavanoz parçasıyla görülen kedi, kendisine yardım etmek isteyen itfaiye erlerinden kaçmış, bir türlü yakalanamamıştı.

ŞEHİR DIŞINDAN GELDİ

Kediyi sokakta besleyen ve KPSS nedeniyle şehir dışında bulunan bulunan Hatice Yetiş (24) çağrıldı. Mahalleye gelen Yetiş, mama vermek için çağırdığı kediyi önce sevip, sakinleştirdi. Ardından üzerine sepet kapatarak yakaladı. Yetiş'in durumu bildirmesi üzerine genç kızın evine itfaiye ekibi sevk edildi.

Eldivenle kediyi tutan itfaiye erleri, boynuna takılan cam kavanoz parçasını çekiçle kırarak, hayvanı 10 günlük çilesinden kurtardı. Boynunda herhangi bir yaralanma olmayan kedi, daha sonra mahalle sakinlerinin alkışları arasında sokağa salındı.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan Yetiş, kediye daha önce bakıp, beslediğini söyledi.

Mahalle sakinlerinden Sevgi Gönüleri ise ilk olarak 10 gün önce kediyi çöp kenarında fark ettiğini, daha sonra yakalamak için uzun uğraşlar verdiklerini vurguladı.

Gönüleri, uzun süre yakalamayınca durumu ilgililere aktardıklarını kaydetti.

İskenderun Çevre Koruma Derneği Başkanı Nermin Yıldırım Kara da kediyi ilk olarak sosyal medya hesabından duyurduğunu belirtti.

Daha sonra dernek olarak gerekli girişimlerde bulunduklarını aktaran Kara, yakalandığı için mutlu olduklarını ifade etti.

MANGAL BİLE YAKILMIŞTI

Kedinin yakalanması için daha önce de mahalle sakinlerince mangal yakılmış, bu yöntem işe yaramayınca veterinerin bayıltıcı iğne kullanmasına karar verilmişti. Telef olabileceği düşüncesiyle bu yöntemden de vazgeçilmesi üzerine kurulan kapanla kedi yakalanmaya çalışılmıştı. Kavanoz parçasıyla 10 gündür yaşamını sürdürmeye çalışan kedi, kurulan kapana da düşmemişti.

(DHA / İHA / AA)

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Anahtar Kelimeler:
hatay kedi kavanoz

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