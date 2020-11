10 Kasım mesajları

İYİ PARTİ’Lİ KAZIM YÜCEL’DEN 10 KASIM MESAJI İyi Parti’li Kazım Yücel, Türkiye Cumhuriyetinin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 82’nci yıldönümü nedeniyle bir anma mesajı yayınladı. Yücel, " Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, vefatının 82’inci yıl dönümünde, rahmet ve şükranla anıyorum" dedi. Türk Milletinin tarih sahnesinden silinmesinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk sayesinde önlendiğini belirten İyi Parti’li Kazım Yücel, Cumhuriyetimizin kurucu liderini ölüm yıldönümünde rahmetle, minnetle ve şükranla andığını söyledi. Yücel, "Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 57 yıllık kısa ömrüne çok büyük başarılar sığdırdı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, az zamanda inanılmaz işler başardı ve Türk Milletinin varlığının devam etmesini sağladı. Anavatanımız, dört bir yandan işgal edilmişti. Umutlar tükenmiş, Türk Milleti yok olmak üzereydi. Yurdun dört bir yanının işgal edilmesine rağmen devleti yönetenlerin basireti bağlanmış ve o dönemde işgal kabullenilmişti. Bunu asla kabul etmeyen biri vardı. O da Gazi Mustafa Kemal’di. O umutların tükendiği bir dönem olan 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak umutları yeşertti ve Türk Milletinin bağımsızlık ateşini yeniden ateşledi. Gazi Mustafa Kemal, her şeyin bittiği anda yaktığı bağımsızlık meşalesi ile umut oldu, öncü oldu ve lider oldu. Gazi Atatürk, bağımsızlık meşalesini ateşleyerek esaret altına alınmak ve hatta tarihten silinmek istenen milletimize hür ve bağımsız yaşama inancını kazandırdı. Türk tarihinin şahsına yüklediği sorumlulukları ruhen, fikren ve vicdanen gıpta edilecek düzeyde taşıdı ve sonuçta, Türkiye Cumhuriyeti’ni parlak zaferlerin üzerine özveri ve özgüven içinde bina etmeyi başardı. Bununla birlikte, bir lider olarak, milletimize büyük hedefler gösterdi ve sonrasında da bu yolda ilk adımları atarak en büyük eseri Cumhuriyeti, muasır medeniyetler düzeyine çıkarmak üzere, bizlere emanet etti. Bizler de bugün; devlet ve millet yekvücut olarak Gazi’nin kutlu emanetlerine sahip çıkıyoruz. Cumhuriyetimizi yıkmak ve Türkiye’yi tarihten silmek isteyenlere karşı yılmadan usanmadan, bıkmadan, Gazi Mustafa Kemal’in verdiği cesaretle mücadelemize devam edeceğiz. Bu manada 10 Kasım bizim için hüzünlü bir tarih olsa da Gazi Mustafa Kemal’in hedefleri doğrultusunda aslında milletimiz adına bir tazelenmedir. Bu vesileyle, Atatürk’ün aziz hatırasını bir kere daha yad ediyorum. Onun yaktığı ve asla sönmeyecek olan ışık sayesinde de Cumhuriyetimizi muhafaza ve müdafaa kararlılığımızı da bir kere daha tazeliyoruz. Bu duygularla, ebediyete irtihalinin 82. yıldönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kere daha saygı, rahmet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun" dedi.

ERÜ REKTÖRÜ MUSTAFA ÇALIŞ’TAN 10 KASIM MESAJI Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Rektör Çalış, mesajında şu görüşlere yer verdi: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, gerek fikirleri gerekse de gösterdiği hedefleri doğrultusunda bu milletin her zaman en önemli değerlerinden biridir. Fikirleri ile her zaman genç nesillere ışık tutan Mustafa Kemal Atatürk, ‘Eğitim işlerinde mutlaka başarılı olmak gerekir. Bir milletin hakiki kurtuluşu ancak bu suretle olur’ sözü ile bir ülkenin güçlü ve söz sahibi olması için eğitimin önemine dikkat çekmiştir. Bugün bizlere düşen görev ise ülkemizin yarınlarına umut olacak genç nesillerimizi O’nun göstermiş olduğu hedefler doğrultusunda yetiştirmek olacaktır. Bu düşüncelerle, vefatının sene-i devriyesinde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygı, özlem, rahmet ve minnetle yad ediyorum.”

BAŞKAN GÜLSOY’DAN 10 KASIM MESAJI

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Gülsoy Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 82. ölüm yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyetimizin kurucusu, ülkemizin kurtarıcısı, dünya tarihine damga vuran bir lider olarak tarihe adını altın harflerle yazdıran Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 82. yılında, rahmet ve minnet ve şükranla anıyorum.

Bizlere, özgür ve bağımsız bir millet olarak yaşama onuru kazandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, her zaman sevgi ve özlemle hatırlayacağız. Atamızı andığımız bu günde onun ilkeleriyle onun gösterdiği hedefe doğru, Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında bölünmez bütünlüğünü sonsuza kadar koruma ve yüceltme azim ve kararlılığı ile aldığımız kutsal emaneti, gelecek nesillere taşıyacağız.

“Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.” diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerine karşılık bizlerde bugün, tarihin her evresinde ihanetlere, isyanlara ve her türlü kirli oyuna rağmen birlik olmayı başarmış bir milletin mirasçıları olarak, Cumhuriyetin kazanım ve değerlerine sahip çıkmak ve onun ebediyete kadar payidar kalabilmesi için çalışmak zorundayız.

Ülkemizde ve bölgemizde yaşanan olaylara karşı aynı dirayeti göstermek, Atatürk’ün ve aziz ecdadımızın emaneti olan Cumhuriyeti, demokrasiyi, milli iradeyi, millet egemenliğini canla başla korumalıyız.

Bu tarihten gelen bir sorumluluğumuz, gelecek nesillere karşı en büyük ödevimizdir.

Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, vatanı uğruna canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi; şükranla, minnetle ve saygıyla anıyorum.”