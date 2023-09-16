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  4. 10 korumayla gezen Özcan Deniz sosyal medyada gündem oldu! "Klip çekiyor herhalde"

10 korumayla gezen Özcan Deniz sosyal medyada gündem oldu! "Klip çekiyor herhalde"

16.09.2023 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En son Seni Çok Bekledim dizisinde rol alan Özcan Deniz yeni dizisi Kızıl Goncalar ile ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. İzmir Alaçatı'da 10 korumayla dolaşan Deniz'in o anları sosyal medyada gündem oldu.

Başarılı şarkıları, dizi ve filmleri ile büyük beğeni toplayan Özcan Deniz yeni dizisiyle izleyici karşısına çıkacak. Kızıl Goncalar dizisinde 9 yıldır ekranda olmayan Özgü Namal’la beraber rol alacak olan Deniz’in 10 korumayla gezmesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yoğun konser temposuna devam eden ve şimdilerde de tatilde olan Özcan Deniz İzmir'de görüntülendi.

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Aykırı’nın haberine göre Deniz, Alaçatı sokaklarında 10 korumayla dolaştı. Ünlü ismin korumaları ile ilgili sosyal medyada yorum yağdı.

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Sosyal medya kullanıcıları görüntüler ile ilgili "Klip çekiyor herhalde", "Kendi şahsi koruması değil. Bir mekanın korumaları", "Yanında 10 koruma olmasa daha az dikkat çekerdi", "Tek başına gezse daha iyiydi" yorumlarında bulundu.

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Özcan Deniz

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